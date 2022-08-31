SCMP: более половины японских фирм отказались уходить из России

31 августа 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Toyota и Nissan наиболее сильно пострадали после ухода с российского рынка Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Большинство японских фирм, которые работали в России до начала спецоперации на Украине, проигнорировали призывы уйти с рынка. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на статистику исследовательского центра Teikoku Databank. «Статистика, опубликованная в этом месяце Teikoku Databank Ltd, показывает, что из 168 зарегистрированных на бирже японских компаний, имеющих присутствие в России, только 74 объявили о консервации своих объектов либо о полном уходе с рынка. Это составляет 44 процента от общего числа [японских фирм на российском рынке]», — говорится в статье. Отмечается, что решение о полном уходе из РФ приняли лишь шесть компаний. По словам авторов, руководители компаний, объявивших о приостановке своей деятельности в России, «обеспокоены ценой такого решения». Больше всего пострадали автоконцерны, в том числе Toyota Motor и Nissan Motor. Западные компании стали массово покидать российский рынок после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В результате их потери составили более 70 млрд долларов США. Согласно статистике, убытки терпят в основном европейские, американские и японские компании. В свою очередь, российские власти разработали антикризисные меры, которые должны помочь как российскому бизнесу, так и отдельным гражданам в целом. В частности, Россия восстановила поставки ушедших брендов через параллельный импорт.

Большинство японских фирм, которые работали в России до начала спецоперации на Украине, проигнорировали призывы уйти с рынка. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на статистику исследовательского центра Teikoku Databank. «Статистика, опубликованная в этом месяце Teikoku Databank Ltd, показывает, что из 168 зарегистрированных на бирже японских компаний, имеющих присутствие в России, только 74 объявили о консервации своих объектов либо о полном уходе с рынка. Это составляет 44 процента от общего числа [японских фирм на российском рынке]», — говорится в статье. Отмечается, что решение о полном уходе из РФ приняли лишь шесть компаний. По словам авторов, руководители компаний, объявивших о приостановке своей деятельности в России, «обеспокоены ценой такого решения». Больше всего пострадали автоконцерны, в том числе Toyota Motor и Nissan Motor. Западные компании стали массово покидать российский рынок после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В результате их потери составили более 70 млрд долларов США. Согласно статистике, убытки терпят в основном европейские, американские и японские компании. В свою очередь, российские власти разработали антикризисные меры, которые должны помочь как российскому бизнесу, так и отдельным гражданам в целом. В частности, Россия восстановила поставки ушедших брендов через параллельный импорт.