Экономист Григорьев назвал два варианта распада Евросоюза

ЕС либо расколется на часть стран, использующих евро, либо каждое государство будет иметь свою валюту Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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Евросоюзу грозит два варианта раскола внутри организации — мягкий и жесткий. Основной причиной этих сценариев названа Польша, которая может перестать претендовать на постоянные вливания от «сильных» государств ЕС. Об этом заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

«Сейчас щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии. Это решение более чем уместно сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций», — пояснил он в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, организация либо может расколоться на часть стран, использующих евро в качестве основной платежной валюты, либо каждое государство будет иметь свою валюту. Таким образом, в «жестком» сценарии евро может перестать существовать как валюта.

«Мягкий — это еврозона уменьшится до размера стран, составляющих ее ядро (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция), а также, возможно, Испании и Португалии. Жесткий — это полное восстановление национального экономического суверенитета до введения евро», — уточнил эксперт.

О том, что Европейский союз распадется по цепочке, если Польша и Венгрия выйдут из союза, ранее рассказал завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Толчком к распаду также могут стать недружественные действия Варшавы в отношении Берлина, пишет «Федеральное агентство новостей». Польша уже высказала предложение разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют, передает Life .

Запад ввел против РФ жесткие санкции в сфере экономики из-за спецоперации на Украине. Однако ограничения ударили в первую очередь по Евросоюзу, где начались серьезные разногласия из-за поддержки Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал создать новый Евросоюз.