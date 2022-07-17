Шольц призвал создать новый Евросоюз из-за Украины

ЕС больше не может позволить себе наложение ограничений на внешнюю политику, считает Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский после начала российской спецоперации на Украине больше не может позволить себе национальное вето на внешнюю политику. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если мы хотим, чтобы нас продолжали слышать в мире конкурирующих великих держав», — сказал он в статье, опубликованной газетой Frankfurter Allgemeine передает Reuters. Он намекнул на то, что необходимо создать новый Евросоюз, если страны заинтересованы в том, чтобы их слышали «в мире конкурирующих держав».

В частности, по его мнению, российская спецоперация на Украине вызвала серьезные изменения в оборонной политике ФРГ. При том, что в стране на протяжении десяти лет сохранялась военная сдержанность.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объявил о начале развала Европейского союза (ЕС). Сенатор Алексей Пушков предрек раскол ЕС из-за Украины. Британский аналитик Клайв Крук также заявлял, что Евросоюз начнет распадаться из-за последствий антироссийских санкций.

Экономист Василий Колташов предположил, что в результате часть ЕС может отойти к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а другая переформатирует остаток. Принцип «выравнивания», действующий в Евросоюзе, может заставить развитые страны задуматься о выходе из него, люди не всегда воспринимают позитивно денежные отчисления другим государствам, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие санкции нанесли ущерб и по странам Запада, которые вводили их.

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