Владимира Зеленского уговаривали решить проблемы в Донбассе Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидеры стран, входящих в Европейский союз, уговаривали президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине с помощью дипломатии. Такое заявление сделал в бывший президент Украины Виктор Ющенко.

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для Зеленского: „Садись за стол, садись за стол переговоров. Потом разберемся“», — отметил он в беседе с изданием «Украинская правда».

Ющенко также отметил, что открыто такие заявления делали экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Последний уговаривал Зеленского решить вопрос с Донбассом.

Обстрелы с украинской стороны участились в Донбассе зимой этого года. В ЛНР и ДНР была объявлена мобилизация. После этого Россией было принято решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защитить мирных граждан от геноцида киевского режима. Россия и Украина вели переговоры по данному конфликту, которые, впрочем, ничем не закончились: украинский лидер неоднократно меняли в них свою позицию, а после и вовсе отказался решать все мирным путем.