Семья из ХМАО променяла выигрыш в лотерею на переезд в Крым

01 сентября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Победители взяли выигрыш деньгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья Трошиных из ХМАО променяла выигранный в «Русского лото» автомобиль на переезд в Крым, забрав приз деньгами. Об этом сообщает пресс-служба «Столото». «Яна Трошина из ХМАО купила лотерейный билет 1350-го тиража в мобильном приложении „Столото“. Розыгрыш призов состоялся в августе 2020 года, Яне выпал приз — автомобиль стоимостью 1 200 000 рублей. Семья Трошиных предпочла получить приз в денежном эквиваленте. Выигрыш позволил Яне с мужем и детьми осуществить давнюю мечту — переехать в Крым», — говорится в официальном сообщении лотерейной компании. Яна Трошина рассказала, что давно грезила о Крыме. Теперь Трошины уже переехали из Нефтеюганска в Симферополь и путешествуют по Крыму на машине, изучая местные достопримечательности. «Я считаю, что в жизни каждого человека должна быть мечта. Лично для меня мечта — это цель, которую можно достигнуть, а не о которой только фантазируешь. Когда ты веришь в это, то судьба помогает достигать желаемого. Невозможно точно знать, когда тебе повезет. Главное надеяться — в один день все сбудется», — говорит Александр Трошин. Ранее URA.RU сообщало, что житель Югры выиграл в гослотерею более 19 миллионов рублей, купив билет за 100 рублей. В государственной лотерее «Все или ничего» был разыгран суперприз — 19 243 940 рублей. Удача оказалась на стороне участника из Сургута.

Семья Трошиных из ХМАО променяла выигранный в «Русского лото» автомобиль на переезд в Крым, забрав приз деньгами. Об этом сообщает пресс-служба «Столото». «Яна Трошина из ХМАО купила лотерейный билет 1350-го тиража в мобильном приложении „Столото“. Розыгрыш призов состоялся в августе 2020 года, Яне выпал приз — автомобиль стоимостью 1 200 000 рублей. Семья Трошиных предпочла получить приз в денежном эквиваленте. Выигрыш позволил Яне с мужем и детьми осуществить давнюю мечту — переехать в Крым», — говорится в официальном сообщении лотерейной компании. Яна Трошина рассказала, что давно грезила о Крыме. Теперь Трошины уже переехали из Нефтеюганска в Симферополь и путешествуют по Крыму на машине, изучая местные достопримечательности. «Я считаю, что в жизни каждого человека должна быть мечта. Лично для меня мечта — это цель, которую можно достигнуть, а не о которой только фантазируешь. Когда ты веришь в это, то судьба помогает достигать желаемого. Невозможно точно знать, когда тебе повезет. Главное надеяться — в один день все сбудется», — говорит Александр Трошин. Ранее URA.RU сообщало, что житель Югры выиграл в гослотерею более 19 миллионов рублей, купив билет за 100 рублей. В государственной лотерее «Все или ничего» был разыгран суперприз — 19 243 940 рублей. Удача оказалась на стороне участника из Сургута.