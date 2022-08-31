31 августа 2022

В свердловском лицее, где устроили ЛГБТ-шоу, подняли флаг РФ. Видео

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Ежегодная городская акция
Флаг России подняли на торжественной линейке в честь Дня знаний Фото:

В екатеринбургском лицее №12, где в мае школьники выступили в образе ЛГБТ-танцоров, тем самым вызвав скандал, прошла торжественная линейка в честь Дня знаний с поднятием флага России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«На Дне знаний в лицее торжественно подняли флаг России. Дети выстроились на праздничной линейке», — рассказал корреспондент.

Перед линейкой дети исполнили групповой танец. Каждый держал в руке флаг России и носил патриотичную ленточку на груди.

В престижном лицее произошел скандал после того, как видео с группой учеников, танцевавших в розовых футболках и откровенных костюмах, оказалось опубликовано в интернете. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал выступление старшеклассников и увидел в их танце признаки пропаганды ЛГБТ. После скандала была уволена завуч лицея.

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В екатеринбургском лицее №12, где в мае школьники выступили в образе ЛГБТ-танцоров, тем самым вызвав скандал, прошла торжественная линейка в честь Дня знаний с поднятием флага России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На Дне знаний в лицее торжественно подняли флаг России. Дети выстроились на праздничной линейке», — рассказал корреспондент. Перед линейкой дети исполнили групповой танец. Каждый держал в руке флаг России и носил патриотичную ленточку на груди. В престижном лицее произошел скандал после того, как видео с группой учеников, танцевавших в розовых футболках и откровенных костюмах, оказалось опубликовано в интернете. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал выступление старшеклассников и увидел в их танце признаки пропаганды ЛГБТ. После скандала была уволена завуч лицея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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