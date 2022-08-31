В екатеринбургском лицее №12, где в мае школьники выступили в образе ЛГБТ-танцоров, тем самым вызвав скандал, прошла торжественная линейка в честь Дня знаний с поднятием флага России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«На Дне знаний в лицее торжественно подняли флаг России. Дети выстроились на праздничной линейке», — рассказал корреспондент.
Перед линейкой дети исполнили групповой танец. Каждый держал в руке флаг России и носил патриотичную ленточку на груди.
В престижном лицее произошел скандал после того, как видео с группой учеников, танцевавших в розовых футболках и откровенных костюмах, оказалось опубликовано в интернете. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал выступление старшеклассников и увидел в их танце признаки пропаганды ЛГБТ. После скандала была уволена завуч лицея.
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