В свердловском лицее, где устроили ЛГБТ-шоу, подняли флаг РФ. Видео

01 сентября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Флаг России подняли на торжественной линейке в честь Дня знаний Фото: Анна Майорова © URA.RU В екатеринбургском лицее №12, где в мае школьники выступили в образе ЛГБТ-танцоров, тем самым вызвав скандал, прошла торжественная линейка в честь Дня знаний с поднятием флага России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На Дне знаний в лицее торжественно подняли флаг России. Дети выстроились на праздничной линейке», — рассказал корреспондент. Перед линейкой дети исполнили групповой танец. Каждый держал в руке флаг России и носил патриотичную ленточку на груди. В престижном лицее произошел скандал после того, как видео с группой учеников, танцевавших в розовых футболках и откровенных костюмах, оказалось опубликовано в интернете. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал выступление старшеклассников и увидел в их танце признаки пропаганды ЛГБТ. После скандала была уволена завуч лицея.

В екатеринбургском лицее №12, где в мае школьники выступили в образе ЛГБТ-танцоров, тем самым вызвав скандал, прошла торжественная линейка в честь Дня знаний с поднятием флага России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На Дне знаний в лицее торжественно подняли флаг России. Дети выстроились на праздничной линейке», — рассказал корреспондент. Перед линейкой дети исполнили групповой танец. Каждый держал в руке флаг России и носил патриотичную ленточку на груди. В престижном лицее произошел скандал после того, как видео с группой учеников, танцевавших в розовых футболках и откровенных костюмах, оказалось опубликовано в интернете. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал выступление старшеклассников и увидел в их танце признаки пропаганды ЛГБТ. После скандала была уволена завуч лицея.