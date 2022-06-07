ЛГБТ-скандал в екатеринбургском лицее расколол родителей

В увольнении завуча видят заговор

07 июня 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Подписи в поддержку директора лицея Любови Кулевой сдали 1,3 тысячи человек. В учреждении обучаются более трех тысяч детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Среди родителей учеников екатеринбургского лицея №12 нет единства в оценке резонансного танца школьников и последовавшего за ним увольнения завуча. Такой вывод сделал корреспондент URA.RU, пообщавшись с тремя представителями сообщества. «Происходит несправедливость. Уверен, что завуч написала заявление [по собственному] под давлением. За что [мэр Алексей] Орлов уволил человека? За танец? Мы что, хотим, как на Украине, — привязывать людей к столбам? У нас правовое государство. Здесь [в увольнении завуча] есть политический подтекст, и он, к сожалению, не красит власти», — возмутился общественник Алексей Беззуб. Также он напомнил, что родители 31 мая собирали подписи не только в защиту директора Любови Кулевой, но и всех других сотрудников лицея. Новый виток дискуссии вокруг лицея возник после того, как высказался Алексей Орлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Я сегодня еще раз посмотрел тот танец. Там не было гейства от слова „совсем“», — добавил Беззуб, отметив, что считает кадровые перестановки в учреждении поводом для прокурорской проверки. Лада, мама четвероклассника, сказала корреспонденту, что считает директора «порядочным человеком», но затруднилась ответить, стоило ли увольнять Кулеву или завуча за танец («должна решить комиссия» или прокуратура). «Но какое-то наказание [для ответственных] должно быть. <…> Доводы о том, что они [директор и завуч] не знали [про танец], — полная ерунда. Если они не знали, значит плохо выполняли свою работу. <…> У меня ребенок учится в школе. Я бы не хотела, чтобы ЛГБТ таким образом пропагандировалось. Это не шутка и это не смешно. Это очень серьезно», — добавила собеседница. Статья по теме Директор свердловского лицея хотела уволиться из-за ЛГБТ-скандала «От других родителей я слышала (не берусь утверждать), что на уроках английского якобы учат, что те, кто плохо говорят про ЛГБТ, — непросвещенные люди», — удивилась Лада. По ее словам, в родительском чате, где она состоит, 40 человек, и положительно о танце высказались только четверо. Отец пятиклассника Евгений (состоит в общешкольном родительском комитете) предположил, что уволенная завуч стала жертвой кулуарных интриг. И обратил внимание, что чиновники до сих пор не раскрыли, кто именно ставил танец. «Откуда он взял это (идею для номера — прим. URA.RU)? Была ли директор на репетициях? Есть ведь какой-то человек, который реально ответственен, надо его обозначить. <…> Понятно, что директор — опытная женщина, и вся эта история — подстава», — уверен Евгений. Танец и впрямь вышел чересчур смелым, считает он. Резонанс вокруг престижного лицея возник после того, как днем 31 мая телеведущий Владимир Соловьев поделился видео выступления старшеклассников в розовых футболках и усмотрел в нем признаки пропаганды ЛГБТ. Министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить директора. Сразу после этого директор лицея Любовь Кулева написала заявление «по собственному». Но мэрия — ее работодатель — прошение не приняла. Чиновники тут же обратились к неравнодушным родителям с призывом действовать. В итоге вечером к лицею вышли десятки сторонников Кулевой. За два часа они собрали 1,3 тысячи подписей. По завершении их акции губернатор Евгений Куйвашев заявил, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций. 2 июня в лицей нагрянула проверка из Минпросвещения РФ. Каковы ее итоги, пока неизвестно. А 6 июня мэр Алексей Орлов сообщил, что завуч лицея уволена, а Кулевой ничего не угрожает. Фамилию уволенного специалиста Орлов при этом не назвал. Воспитательной работой в лицее занимаются два человека — Лилия Ардашева (замдиректора по воспитательной работе) и Татьяна Бреславская (замдиректора по учебно-воспитательной работе). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Среди родителей учеников екатеринбургского лицея №12 нет единства в оценке резонансного танца школьников и последовавшего за ним увольнения завуча. Такой вывод сделал корреспондент URA.RU, пообщавшись с тремя представителями сообщества. «Происходит несправедливость. Уверен, что завуч написала заявление [по собственному] под давлением. За что [мэр Алексей] Орлов уволил человека? За танец? Мы что, хотим, как на Украине, — привязывать людей к столбам? У нас правовое государство. Здесь [в увольнении завуча] есть политический подтекст, и он, к сожалению, не красит власти», — возмутился общественник Алексей Беззуб. Также он напомнил, что родители 31 мая собирали подписи не только в защиту директора Любови Кулевой, но и всех других сотрудников лицея. «Я сегодня еще раз посмотрел тот танец. Там не было гейства от слова „совсем“», — добавил Беззуб, отметив, что считает кадровые перестановки в учреждении поводом для прокурорской проверки. Лада, мама четвероклассника, сказала корреспонденту, что считает директора «порядочным человеком», но затруднилась ответить, стоило ли увольнять Кулеву или завуча за танец («должна решить комиссия» или прокуратура). «Но какое-то наказание [для ответственных] должно быть. <…> Доводы о том, что они [директор и завуч] не знали [про танец], — полная ерунда. Если они не знали, значит плохо выполняли свою работу. <…> У меня ребенок учится в школе. Я бы не хотела, чтобы ЛГБТ таким образом пропагандировалось. Это не шутка и это не смешно. Это очень серьезно», — добавила собеседница. «От других родителей я слышала (не берусь утверждать), что на уроках английского якобы учат, что те, кто плохо говорят про ЛГБТ, — непросвещенные люди», — удивилась Лада. По ее словам, в родительском чате, где она состоит, 40 человек, и положительно о танце высказались только четверо. Отец пятиклассника Евгений (состоит в общешкольном родительском комитете) предположил, что уволенная завуч стала жертвой кулуарных интриг. И обратил внимание, что чиновники до сих пор не раскрыли, кто именно ставил танец. «Откуда он взял это (идею для номера — прим. URA.RU)? Была ли директор на репетициях? Есть ведь какой-то человек, который реально ответственен, надо его обозначить. <…> Понятно, что директор — опытная женщина, и вся эта история — подстава», — уверен Евгений. Танец и впрямь вышел чересчур смелым, считает он. Резонанс вокруг престижного лицея возник после того, как днем 31 мая телеведущий Владимир Соловьев поделился видео выступления старшеклассников в розовых футболках и усмотрел в нем признаки пропаганды ЛГБТ. Министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить директора. Сразу после этого директор лицея Любовь Кулева написала заявление «по собственному». Но мэрия — ее работодатель — прошение не приняла. Чиновники тут же обратились к неравнодушным родителям с призывом действовать. В итоге вечером к лицею вышли десятки сторонников Кулевой. За два часа они собрали 1,3 тысячи подписей. По завершении их акции губернатор Евгений Куйвашев заявил, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций. 2 июня в лицей нагрянула проверка из Минпросвещения РФ. Каковы ее итоги, пока неизвестно. А 6 июня мэр Алексей Орлов сообщил, что завуч лицея уволена, а Кулевой ничего не угрожает. Фамилию уволенного специалиста Орлов при этом не назвал. Воспитательной работой в лицее занимаются два человека — Лилия Ардашева (замдиректора по воспитательной работе) и Татьяна Бреславская (замдиректора по учебно-воспитательной работе).