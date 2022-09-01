МАГАТЭ не смогло попасть в Энергодар из-за обстрелов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
МАГАТЭ не может проверить Запорожскую атомную электростанцию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии приехали в Запорожскую область, где находится Запорожская атомная электростанция, но не смогли попасть в город Энергодар из-за обстрелов украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Старух.

«Передовая группа при ООН не может продолжить движение из соображений безопасности», — отметил губернатор. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Огонь ведется по жилым кварталам. Из-за действий украинских военных один человек пострадал и трое мирных жителей погибли.

В Энергодаре сообщили о высадке десанта ВСУ перед визитом делегации МАГАТЭ, которая должна оценить состояние атомного объекта. Десанту на этой территории наносится «огневое поражение».

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии приехали в Запорожскую область, где находится Запорожская атомная электростанция, но не смогли попасть в город Энергодар из-за обстрелов украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Старух. «Передовая группа при ООН не может продолжить движение из соображений безопасности», — отметил губернатор. Об этом он написал в своем telegram-канале. Огонь ведется по жилым кварталам. Из-за действий украинских военных один человек пострадал и трое мирных жителей погибли. В Энергодаре сообщили о высадке десанта ВСУ перед визитом делегации МАГАТЭ, которая должна оценить состояние атомного объекта. Десанту на этой территории наносится «огневое поражение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...