МАГАТЭ не смогло попасть в Энергодар из-за обстрелов ВСУ

МАГАТЭ не может проверить Запорожскую атомную электростанцию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии приехали в Запорожскую область, где находится Запорожская атомная электростанция, но не смогли попасть в город Энергодар из-за обстрелов украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Старух.
«Передовая группа при ООН не может продолжить движение из соображений безопасности», — отметил губернатор. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Огонь ведется по жилым кварталам. Из-за действий украинских военных один человек пострадал и трое мирных жителей погибли.
В Энергодаре сообщили о высадке десанта ВСУ перед визитом делегации МАГАТЭ, которая должна оценить состояние атомного объекта. Десанту на этой территории наносится «огневое поражение».
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