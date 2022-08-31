Школы в ЯНАО побили рекорд по числу первоклассников

Рост числа школьников стал вызовом системе образования ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ЯНАО поставили новый исторический рекорд по количеству первоклассников в школах округа. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня у нас 78 тысяч школьников, из них 9 тысяч первоклассников — это рекорд новейшей истории округа. Приятно и радостно, что с каждым годом число детей на Ямале растет», — говорится в сообщении главы региона.

Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что новый рекорд по количеству учеников — это большой вызов для системы образования. Несколько школ уже перестроены по системе реновации для будущего поколения.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году количество учеников в ЯНАО увеличилось и стало рекордным. Тогда больше всего первоклассников стало в Новом Уренгое.