31 августа 2022
30 августа 2022

Школы в ЯНАО побили рекорд по числу первоклассников

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День знаний, первое сентября в гимназии №210 «Корифей». Екатеринбург, линейка, первоклашки, школа, школьники, первоклассники, первое сентября, день знаний, ученики, 1 сентября
Рост числа школьников стал вызовом системе образования ЯНАО Фото:

В ЯНАО поставили новый исторический рекорд по количеству первоклассников в школах округа. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня у нас 78 тысяч школьников, из них 9 тысяч первоклассников — это рекорд новейшей истории округа. Приятно и радостно, что с каждым годом число детей на Ямале растет», — говорится в сообщении главы региона.

Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что новый рекорд по количеству учеников — это большой вызов для системы образования. Несколько школ уже перестроены по системе реновации для будущего поколения.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году количество учеников в ЯНАО увеличилось и стало рекордным. Тогда больше всего первоклассников стало в Новом Уренгое.

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В ЯНАО поставили новый исторический рекорд по количеству первоклассников в школах округа. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице «ВКонтакте». «Сегодня у нас 78 тысяч школьников, из них 9 тысяч первоклассников — это рекорд новейшей истории округа. Приятно и радостно, что с каждым годом число детей на Ямале растет», — говорится в сообщении главы региона. Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что новый рекорд по количеству учеников — это большой вызов для системы образования. Несколько школ уже перестроены по системе реновации для будущего поколения. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году количество учеников в ЯНАО увеличилось и стало рекордным. Тогда больше всего первоклассников стало в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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