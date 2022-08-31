31 августа 2022

Курганцев предупредили о 37-градусной жаре в сентябре

© Служба новостей «URA.RU»
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В сентябре в Курган придет аномальная жара Фото:

Курганские синоптики предупредили жителей региона о сильной жаре 2 сентября. В пятницу температура воздуха составит 36—37 градусов выше нуля. Информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра.

«Днем 2 сентября местами по Курганской области ожидается сильная жара с температурой воздуха 36—37 градусов. По 3 сентября ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7 градусов», — говорится в сообщении курганских синоптиков. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее URA.RU писало, что сентябрь в Кургане будет теплый. По прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура воздуха в первом осеннем месяце будет выше нормы на 1,5 градуса.

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Курганские синоптики предупредили жителей региона о сильной жаре 2 сентября. В пятницу температура воздуха составит 36—37 градусов выше нуля. Информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Днем 2 сентября местами по Курганской области ожидается сильная жара с температурой воздуха 36—37 градусов. По 3 сентября ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7 градусов», — говорится в сообщении курганских синоптиков. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Ранее URA.RU писало, что сентябрь в Кургане будет теплый. По прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура воздуха в первом осеннем месяце будет выше нормы на 1,5 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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