Курганцев предупредили о 37-градусной жаре в сентябре

В сентябре в Курган придет аномальная жара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские синоптики предупредили жителей региона о сильной жаре 2 сентября. В пятницу температура воздуха составит 36—37 градусов выше нуля. Информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра.

«Днем 2 сентября местами по Курганской области ожидается сильная жара с температурой воздуха 36—37 градусов. По 3 сентября ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7 градусов», — говорится в сообщении курганских синоптиков. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее URA.RU писало, что сентябрь в Кургане будет теплый. По прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура воздуха в первом осеннем месяце будет выше нормы на 1,5 градуса.