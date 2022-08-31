Курганцам пообещали теплый сентябрь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн рассказал о необычной погоде в сентябре. По его прогнозу, в Кургане среднемесячная температура воздуха в первом осеннем месяце будет выше нормы. Информация опубликована в группе «Погода 45» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Кургане среднемесячная температура составит +12,6 градуса. Это на 1,5 градуса выше климатической нормы. Вероятность холодного месяца крайне мала», — уточнил Винштейн. В сентябре выпадет 27—40 мм осадков, что является нормой.

В первых числах будет очень жаркая погода. В пятницу, 2 сентября, максимальная температура составит +36 градусов. После столбики термометров начнут снижаться. С 5 по 10 сентября синоптик прогнозирует волну холода. Днем будет 14—18 градусов, ночью — 5—9 градусов. Вторая декада сентября теплой. Столбики термометров будут показывать +22 градуса. В третьей декаде температура понизится.

Ранее URA.RU писало, что последняя неделя августа в Кургане была жаркой. Также курганские синоптики сообщали, что первый день сентября в Кургане будет жарким и солнечным, при этом в районах области местами пройдут дожди и грозы.