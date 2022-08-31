Зампредседателя суда Ноябрьска понизили в должности

Елена Бажева ушла с должности заместителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Елена Бажева покидает пост заместителя председателя Ноябрьского городского суда. Как сообщается на сайте коллегии судей ЯНАО, при этом она останется в должности судьи.

«Квалификационная коллегия судей ЯНАО удовлетворила представление председателя суда Ямало-Ненецкого автономного округа о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Ноябрьского городского суда Бажевой Елены Владимировны», — говорится в сообщении. В должности судьи Бажева останется.

Ранее URA.RU сообщало, что Елену Бажеву назначили исполняющей обязанности председателя Ноябрьского городского суда. До этого временно исполнял обязанности председателя Владимир Курец, который стал судьей суда ЯНАО. Данная должность вакантна после отставки Любови Мизиновой.