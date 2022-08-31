31 августа 2022

Сенатор Россель поделился воспоминаниями о своем Дне знаний

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Пресс-конференция, посвященная юбилею первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Екатеринбург, россель эдуард, портрет
Эдуард Россель рассказал о своей любви к учебе Фото:

Сенатор от Свердловской области Эдуард Россель с теплом вспомнил о временах своей учебы, призвал школьников ценить возможность получать образование и поздравил их с Днем знаний. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«До 10 лет я беспризорничал, не имел возможности учиться. До сих пор помню ощущение радости и всеобъемлющего счастья, когда впервые сел за парту, раскрыл учебники, увидел свою первую учительницу», — написал Россель.

Он поздравил тех, кто 1 сентября идет школу, отметив, что возможность получать знания, на его взгляд, является главным подарком для человека. Россель выразил уверенность, что школьники, которые усердно трудятся, добьются успехов.

Торжественные линейки в Екатеринбурге прошли утром 1 сентября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в новую открывшуюся школу №55 в Березовском.

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Сенатор от Свердловской области Эдуард Россель с теплом вспомнил о временах своей учебы, призвал школьников ценить возможность получать образование и поздравил их с Днем знаний. Об этом он написал в своем telegram-канале. «До 10 лет я беспризорничал, не имел возможности учиться. До сих пор помню ощущение радости и всеобъемлющего счастья, когда впервые сел за парту, раскрыл учебники, увидел свою первую учительницу», — написал Россель. Он поздравил тех, кто 1 сентября идет школу, отметив, что возможность получать знания, на его взгляд, является главным подарком для человека. Россель выразил уверенность, что школьники, которые усердно трудятся, добьются успехов. Торжественные линейки в Екатеринбурге прошли утром 1 сентября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в новую открывшуюся школу №55 в Березовском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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