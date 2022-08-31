Сенатор Россель поделился воспоминаниями о своем Дне знаний

Сенатор от Свердловской области Эдуард Россель с теплом вспомнил о временах своей учебы, призвал школьников ценить возможность получать образование и поздравил их с Днем знаний. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«До 10 лет я беспризорничал, не имел возможности учиться. До сих пор помню ощущение радости и всеобъемлющего счастья, когда впервые сел за парту, раскрыл учебники, увидел свою первую учительницу», — написал Россель.
Он поздравил тех, кто 1 сентября идет школу, отметив, что возможность получать знания, на его взгляд, является главным подарком для человека. Россель выразил уверенность, что школьники, которые усердно трудятся, добьются успехов.
Торжественные линейки в Екатеринбурге прошли утром 1 сентября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в новую открывшуюся школу №55 в Березовском.
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