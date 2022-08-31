31 августа 2022

Губернатор Куйвашев открыл уникальную свердловскую школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник. Екатеринбург , куйвашев евгений, куйвашев, губернатор
Евгений Куйвашеву показали новую школу в Березовском, которую достроили накануне его приезда Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в школу №55 в Березовском, которая в День знаний впервые приняла детей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Евгений Куйвашев приехал в открывшуюся школу №55. Ему показали современные классы и инфраструктуру школы», — сообщил корреспондент.

Куйвашев поговорил с детьми, которые пришли на уроки в День знаний. Во время приезда губернатора дети устроили учебные дебаты, на которых обсудили устав школы. «Вы учителей назначать собираетесь?» — в шутку спросил Куйвашев детей, которые приняли участие в дебатах. Также Куйвашеву показали трудовые классы, где ученики могут заниматься столярными работами.

Во время торжественной линейки дети промаршировали по площади у школы, держа в руках флаг РФ. «Ребенок должен знать свой гимн, свой флаг», — подчеркнул губернатор.

Школа №55 в Березовском уникальна для города тем, что построена с использованием новых технологий и обеспечена современными учебными средствами. Строительство было закончено летом.

Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область
Фото:
Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область
Фото:
Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область
Фото:
Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в школу №55 в Березовском, которая в День знаний впервые приняла детей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Евгений Куйвашев приехал в открывшуюся школу №55. Ему показали современные классы и инфраструктуру школы», — сообщил корреспондент. Куйвашев поговорил с детьми, которые пришли на уроки в День знаний. Во время приезда губернатора дети устроили учебные дебаты, на которых обсудили устав школы. «Вы учителей назначать собираетесь?» — в шутку спросил Куйвашев детей, которые приняли участие в дебатах. Также Куйвашеву показали трудовые классы, где ученики могут заниматься столярными работами. Во время торжественной линейки дети промаршировали по площади у школы, держа в руках флаг РФ. «Ребенок должен знать свой гимн, свой флаг», — подчеркнул губернатор. Школа №55 в Березовском уникальна для города тем, что построена с использованием новых технологий и обеспечена современными учебными средствами. Строительство было закончено летом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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