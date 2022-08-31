Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в школу №55 в Березовском, которая в День знаний впервые приняла детей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Евгений Куйвашев приехал в открывшуюся школу №55. Ему показали современные классы и инфраструктуру школы», — сообщил корреспондент.
Куйвашев поговорил с детьми, которые пришли на уроки в День знаний. Во время приезда губернатора дети устроили учебные дебаты, на которых обсудили устав школы. «Вы учителей назначать собираетесь?» — в шутку спросил Куйвашев детей, которые приняли участие в дебатах. Также Куйвашеву показали трудовые классы, где ученики могут заниматься столярными работами.
Во время торжественной линейки дети промаршировали по площади у школы, держа в руках флаг РФ. «Ребенок должен знать свой гимн, свой флаг», — подчеркнул губернатор.
Школа №55 в Березовском уникальна для города тем, что построена с использованием новых технологий и обеспечена современными учебными средствами. Строительство было закончено летом.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в школу №55 в Березовском, которая в День знаний впервые приняла детей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Евгений Куйвашев приехал в открывшуюся школу №55. Ему показали современные классы и инфраструктуру школы», — сообщил корреспондент. Куйвашев поговорил с детьми, которые пришли на уроки в День знаний. Во время приезда губернатора дети устроили учебные дебаты, на которых обсудили устав школы. «Вы учителей назначать собираетесь?» — в шутку спросил Куйвашев детей, которые приняли участие в дебатах. Также Куйвашеву показали трудовые классы, где ученики могут заниматься столярными работами. Во время торжественной линейки дети промаршировали по площади у школы, держа в руках флаг РФ. «Ребенок должен знать свой гимн, свой флаг», — подчеркнул губернатор. Школа №55 в Березовском уникальна для города тем, что построена с использованием новых технологий и обеспечена современными учебными средствами. Строительство было закончено летом.