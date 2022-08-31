Губернатор Куйвашев открыл уникальную свердловскую школу. Фото

01 сентября 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашеву показали новую школу в Березовском, которую достроили накануне его приезда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в школу №55 в Березовском, которая в День знаний впервые приняла детей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Евгений Куйвашев приехал в открывшуюся школу №55. Ему показали современные классы и инфраструктуру школы», — сообщил корреспондент. Куйвашев поговорил с детьми, которые пришли на уроки в День знаний. Во время приезда губернатора дети устроили учебные дебаты, на которых обсудили устав школы. «Вы учителей назначать собираетесь?» — в шутку спросил Куйвашев детей, которые приняли участие в дебатах. Также Куйвашеву показали трудовые классы, где ученики могут заниматься столярными работами. Во время торжественной линейки дети промаршировали по площади у школы, держа в руках флаг РФ. «Ребенок должен знать свой гимн, свой флаг», — подчеркнул губернатор. Школа №55 в Березовском уникальна для города тем, что построена с использованием новых технологий и обеспечена современными учебными средствами. Строительство было закончено летом. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в школу №55 в Березовском, которая в День знаний впервые приняла детей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Евгений Куйвашев приехал в открывшуюся школу №55. Ему показали современные классы и инфраструктуру школы», — сообщил корреспондент. Куйвашев поговорил с детьми, которые пришли на уроки в День знаний. Во время приезда губернатора дети устроили учебные дебаты, на которых обсудили устав школы. «Вы учителей назначать собираетесь?» — в шутку спросил Куйвашев детей, которые приняли участие в дебатах. Также Куйвашеву показали трудовые классы, где ученики могут заниматься столярными работами. Во время торжественной линейки дети промаршировали по площади у школы, держа в руках флаг РФ. «Ребенок должен знать свой гимн, свой флаг», — подчеркнул губернатор. Школа №55 в Березовском уникальна для города тем, что построена с использованием новых технологий и обеспечена современными учебными средствами. Строительство было закончено летом.