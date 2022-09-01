РБК: власти РФ отказались от референдумов в Донбассе в сентябре

Оптимистичный сценарий по проведению референдума в сентябре не будет реализован Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские власти не хотят проводить референдумы по вопросу присоединения республик ДНР и ЛНР в сентябре. Мероприятие планируется перенести на один-два месяца. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Оптимистичный сценарий — проведение референдумов в сентябре — скорее всего, реализован не будет. В настоящее время речь идет об октябре—ноябре. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства)», — приводит информацию собеседника РБК.

Отмечается также, что это предварительная информация. Решение будет зависеть «от ситуации по спецоперации».

Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые много лет страдали от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе нее были освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской области.