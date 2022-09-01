РБК: власти РФ отказались от референдумов в Донбассе в сентябре

Российские власти не хотят проводить референдумы по вопросу присоединения республик ДНР и ЛНР в сентябре. Мероприятие планируется перенести на один-два месяца. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Оптимистичный сценарий — проведение референдумов в сентябре — скорее всего, реализован не будет. В настоящее время речь идет об октябре—ноябре. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства)», — приводит информацию собеседника РБК.
Отмечается также, что это предварительная информация. Решение будет зависеть «от ситуации по спецоперации».
Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые много лет страдали от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе нее были освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской области.
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Российские власти не хотят проводить референдумы по вопросу присоединения республик ДНР и ЛНР в сентябре. Мероприятие планируется перенести на один-два месяца. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Оптимистичный сценарий — проведение референдумов в сентябре — скорее всего, реализован не будет. В настоящее время речь идет об октябре—ноябре. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства)», — приводит информацию собеседника РБК. Отмечается также, что это предварительная информация. Решение будет зависеть «от ситуации по спецоперации». Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые много лет страдали от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе нее были освобождены значительные территории Донецкой и вся территория Луганской области. О том, что в Запорожье референдум может быть проведен в сентябре, ранее сообщил мэр Бердянска Александр Сауленко. Голосование будет проводиться на территории области, передает его слова MK.RU. Точную дату он не назвал, однако отметил, что подготовка к референдуму уже ведется, уточняет телеканал 360.