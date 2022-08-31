Губернатор Куйвашев допустил отмену скандальной системы Fan ID

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключил возможности отменить систему идентификации болельщиков (Fan ID), из-за которой многие фанаты футбола не могли попасть на матч, но уточнил, что вопрос должен решаться на федеральном уровне. Об этом глава региона заявил на встрече со свердловскими студентами.
«Это (работа системы Fan ID — прим. URA.RU) федеральный закон. Здесь надо быть в диалоге, в том числе и со Всероссийским футбольным союзом. С руководством ФК „Урал“ обсуждаем этот вопрос, готовим инициативы. Все надо делать цивилизованно», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU с места событий.
«Екатеринбург Арена», как и пять других российских стадионов, ввела пропускную систему по паспорту болельщика. Чтобы получить его, свердловчане должны подтвердить свою личность в МФЦ. После введения системы часть болельщиков перестала приходить на матчи.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключил возможности отменить систему идентификации болельщиков (Fan ID), из-за которой многие фанаты футбола не могли попасть на матч, но уточнил, что вопрос должен решаться на федеральном уровне. Об этом глава региона заявил на встрече со свердловскими студентами. «Это (работа системы Fan ID — прим. URA.RU) федеральный закон. Здесь надо быть в диалоге, в том числе и со Всероссийским футбольным союзом. С руководством ФК „Урал“ обсуждаем этот вопрос, готовим инициативы. Все надо делать цивилизованно», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU с места событий. «Екатеринбург Арена», как и пять других российских стадионов, ввела пропускную систему по паспорту болельщика. Чтобы получить его, свердловчане должны подтвердить свою личность в МФЦ. После введения системы часть болельщиков перестала приходить на матчи.