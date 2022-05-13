Директор «Екатеринбург Арены» прокомментировал внедрение Fan ID

Екатеринбург станет одним из шести городов, где на стадионах будут тестировать Fan ID Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Екатеринбург Арена» оснащена необходимым оборудованием для интеграции с Fan ID — системой идентификации болельщиков. Но когда она заработает, станет известно после 1 июня. Об этом сообщил генеральный директор Евгений Нохрин, отвечая на запрос корреспондента URA.RU.

«Стадион не является организатором спортивных мероприятий, не имеет полномочий определять порядок доступа на мероприятие, однако […] оснащен необходимым техническим оборудованием для интеграции с федеральной системой идентификации болельщиков. До вступления в силу Закона [№ 462-ФЗ „О физической культуре и спорта в РФ“, вступает в силу 1 июня 2022 года] преждевременно говорить о датах внедрения Fаn ID на стадионе», — говорится в ответе Нохрина. Также он сообщил, что представители «Екатеринбург Арены» не владеют информацией о том, как к системе Fan ID относятся болельщики ФК «Урал».

Ранее URA.RU сообщало, что «Екатеринбург Арена» наряду с пяти другими российскими стадионами станет одной из первых, где будут тестировать скандальную систему Fan ID. Крупнейшие фанатские объединения выступают против идентификаторов, так как считают, что они ограничивают свободу.

Fan ID — паспорт болельщиков. Он будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и станет гарантом безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

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