Российские войска уничтожили десант, штурмовавший ЗАЭС

01 сентября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

У ВСУ не получилось взять ЗАЭС штурмом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский десант, высадившийся утром в городе Энергодаре в Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция, полностью ликвидирован. Такое заявление сделал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. «Украинский десант, высадившийся рядом с Запорожской АЭС, уничтожен» — отметил он в эфире «Первого канала». Больше никаких подробностей не приводится. Ранее ВГА сообщала о том, что в Энергодаре в двух километрах от станции высадился десант ВСУ, который хотел штурмовать объект. Это произошло перед визитом МАГАТЭ на объект. Десанту были нанесены огневые поражения, пишет «Национальная служба новостей». До этого боевики ВСУ открыли огонь по жилым кварталам города, дополняет агентство Nation News. Власти сообщили о погибших и пострадавших. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Благодаря действиям по денацификации и демилитаризации территории под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

Украинский десант, высадившийся утром в городе Энергодаре в Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция, полностью ликвидирован. Такое заявление сделал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. «Украинский десант, высадившийся рядом с Запорожской АЭС, уничтожен» — отметил он в эфире «Первого канала». Больше никаких подробностей не приводится. Ранее ВГА сообщала о том, что в Энергодаре в двух километрах от станции высадился десант ВСУ, который хотел штурмовать объект. Это произошло перед визитом МАГАТЭ на объект. Десанту были нанесены огневые поражения, пишет «Национальная служба новостей». До этого боевики ВСУ открыли огонь по жилым кварталам города, дополняет агентство Nation News. Власти сообщили о погибших и пострадавших. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Благодаря действиям по денацификации и демилитаризации территории под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.