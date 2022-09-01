Заводы IKEA возобновляют работу в России

01 сентября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

На заводах IKEA остался прежний персонал и высший менеджмент Фото: Размик Закарян © URA.RU Фабрика IKEA в Ленинградской области возобновила работу, остальные начнут работать после простоя 5 сентября. Об этом заявил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. «Тихвин вышел 1 сентября, 5-го числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях», — сообщил Илларионов ТАСС. Он также уточнил, что на заводе в Ленобласти ничего не поменялось за время простоя. «Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и вяткинского завода», — добавил он. IKEA прекратила свою деятельность на территории РФ после начала спецоперации на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Аналогичное решение приняли еще несколько зарубежных компаний.

Фабрика IKEA в Ленинградской области возобновила работу, остальные начнут работать после простоя 5 сентября. Об этом заявил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. «Тихвин вышел 1 сентября, 5-го числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях», — сообщил Илларионов ТАСС. Он также уточнил, что на заводе в Ленобласти ничего не поменялось за время простоя. «Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и вяткинского завода», — добавил он. IKEA прекратила свою деятельность на территории РФ после начала спецоперации на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Аналогичное решение приняли еще несколько зарубежных компаний.