Кремль оценил идею о признании экстремистскими карты без Крыма

В Кремле оценили инициативу о признании экстремистскими материалами карты, изображения, на которых не отражен новые территории России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о соответствующем законопроекте, в текущий момент это может быть связано с объективными причинами.
«В деталях [с законопроектом] не знакомы. Там много вопросов. Понятно, что все карты надо менять. Где-то не успевают это делать, где-то не успевают печатать новые. Есть некоторые нюансы. И нет сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в этой работе», — пояснил Песков.
В Госдуме идет обсуждение законопроекта, вносящего поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности». В частности, речь идет о признании экстремистскими материалами карты, изображения, «оспаривающие территориальную целостность России». Речь идет про изображение Крыма, Курил, новых территорий.
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В Кремле оценили инициативу о признании экстремистскими материалами карты, изображения, на которых не отражен новые территории России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о соответствующем законопроекте, в текущий момент это может быть связано с объективными причинами. «В деталях [с законопроектом] не знакомы. Там много вопросов. Понятно, что все карты надо менять. Где-то не успевают это делать, где-то не успевают печатать новые. Есть некоторые нюансы. И нет сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в этой работе», — пояснил Песков. В Госдуме идет обсуждение законопроекта, вносящего поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности». В частности, речь идет о признании экстремистскими материалами карты, изображения, «оспаривающие территориальную целостность России». Речь идет про изображение Крыма, Курил, новых территорий.