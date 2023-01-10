В Госдуме отреагировали на планы Киева захватить Таганрог и Ростов

Депутат Госдумы Водолацкий: планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог несбыточны

10 января 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Виктор Водолацкий заявил, что Россия всегда сможет дать отпор врагу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы ВСУ по наступлению на Таганрог и Ростов-на-Дону — невыполнимая для украинцев задача. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Они [планы] никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам [врагу], как и столетия делали наши предки», — сказал Виктор Водолацкий РИА Новости. Депутат также добавил, что все это нужно лишь для поднятия боевого духа среди националистов, чтобы они продолжали уничтожать украинский народ. Ранее под Авдеевкой были найдены карты с отметками о планах нападения ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом сообщил командир одного из подразделений РФ с позывным «Саныч», пишет деловое издание «Взгляд».

Планы ВСУ по наступлению на Таганрог и Ростов-на-Дону — невыполнимая для украинцев задача. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Они [планы] никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам [врагу], как и столетия делали наши предки», — сказал Виктор Водолацкий РИА Новости. Депутат также добавил, что все это нужно лишь для поднятия боевого духа среди националистов, чтобы они продолжали уничтожать украинский народ. Ранее под Авдеевкой были найдены карты с отметками о планах нападения ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом сообщил командир одного из подразделений РФ с позывным «Саныч», пишет деловое издание «Взгляд».