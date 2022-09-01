Путин простился с Горбачевым

01 сентября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин приехал в ЦКБ, чтобы проститься с Михаилом Горбачевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин отправился в Калининградскую область, но перед выездом президент заехал в ЦКБ, попрощался с Горбачевым, положил цветы к гробу. Церемония прощания состоится 3 сентября, но рабочий график президента не позволит проститься в этот день, поэтому он принял решение сделать это сегодня», — отметил он на конференц-колле. Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице.

Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин отправился в Калининградскую область, но перед выездом президент заехал в ЦКБ, попрощался с Горбачевым, положил цветы к гробу. Церемония прощания состоится 3 сентября, но рабочий график президента не позволит проститься в этот день, поэтому он принял решение сделать это сегодня», — отметил он на конференц-колле. Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице.