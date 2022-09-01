Путин простился с Горбачевым

Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин отправился в Калининградскую область, но перед выездом президент заехал в ЦКБ, попрощался с Горбачевым, положил цветы к гробу. Церемония прощания состоится 3 сентября, но рабочий график президента не позволит проститься в этот день, поэтому он принял решение сделать это сегодня», — отметил он на конференц-колле.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»