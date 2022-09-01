Путин простился с Горбачевым

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин приехал в ЦКБ, чтобы проститься с Михаилом Горбачевым Фото:

Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин отправился в Калининградскую область, но перед выездом президент заехал в ЦКБ, попрощался с Горбачевым, положил цветы к гробу. Церемония прощания состоится 3 сентября, но рабочий график президента не позволит проститься в этот день, поэтому он принял решение сделать это сегодня», — отметил он на конференц-колле.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице.

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Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин отправился в Калининградскую область, но перед выездом президент заехал в ЦКБ, попрощался с Горбачевым, положил цветы к гробу. Церемония прощания состоится 3 сентября, но рабочий график президента не позволит проститься в этот день, поэтому он принял решение сделать это сегодня», — отметил он на конференц-колле. Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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