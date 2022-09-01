В Кремле объяснили кризисную ситуацию «Газпрома»

01 сентября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

В Великобритании наблюдается «большой дефицит» здравого смысла, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Британские санкции и «дефицит здравого смысла» у Европы мешают «Газпрому» получить отремонтированную турбину для «Северного потока — 1». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Производителем является Siemens — это высокотехнологичное оборудование. Вряд ли в мире много фирм, способных его обслуживать. Есть долгосрочный контракт по сервисному обслуживаю — это контракт с британской дочкой Siemens. И есть пакет британских санкций. Все это создает клубок проблем для компании „Газпром“. „Газпром“ готов и хочет сам выполнять свои обязательства, но с европейской стороны созданы препятствия юридические, технологические, которые не дают „Газпрому“ работать. Это кризисная ситуация и хочется призвать к здравому смыслу контрагентов „Газпрома“. Пока можем констатировать большой дефицит здравого смысла», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Британские санкции и «дефицит здравого смысла» у Европы мешают «Газпрому» получить отремонтированную турбину для «Северного потока — 1». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Производителем является Siemens — это высокотехнологичное оборудование. Вряд ли в мире много фирм, способных его обслуживать. Есть долгосрочный контракт по сервисному обслуживаю — это контракт с британской дочкой Siemens. И есть пакет британских санкций. Все это создает клубок проблем для компании „Газпром“. „Газпром“ готов и хочет сам выполнять свои обязательства, но с европейской стороны созданы препятствия юридические, технологические, которые не дают „Газпрому“ работать. Это кризисная ситуация и хочется призвать к здравому смыслу контрагентов „Газпрома“. Пока можем констатировать большой дефицит здравого смысла», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.