В Кремле объяснили кризисную ситуацию «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Великобритании наблюдается «большой дефицит» здравого смысла, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Британские санкции и «дефицит здравого смысла» у Европы мешают «Газпрому» получить отремонтированную турбину для «Северного потока — 1». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Производителем является Siemens — это высокотехнологичное оборудование. Вряд ли в мире много фирм, способных его обслуживать. Есть долгосрочный контракт по сервисному обслуживаю — это контракт с британской дочкой Siemens. И есть пакет британских санкций. Все это создает клубок проблем для компании „Газпром“. „Газпром“ готов и хочет сам выполнять свои обязательства, но с европейской стороны созданы препятствия юридические, технологические, которые не дают „Газпрому“ работать. Это кризисная ситуация и хочется призвать к здравому смыслу контрагентов „Газпрома“. Пока можем констатировать большой дефицит здравого смысла», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Британские санкции и «дефицит здравого смысла» у Европы мешают «Газпрому» получить отремонтированную турбину для «Северного потока — 1». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Производителем является Siemens — это высокотехнологичное оборудование. Вряд ли в мире много фирм, способных его обслуживать. Есть долгосрочный контракт по сервисному обслуживаю — это контракт с британской дочкой Siemens. И есть пакет британских санкций. Все это создает клубок проблем для компании „Газпром“. „Газпром“ готов и хочет сам выполнять свои обязательства, но с европейской стороны созданы препятствия юридические, технологические, которые не дают „Газпрому“ работать. Это кризисная ситуация и хочется призвать к здравому смыслу контрагентов „Газпрома“. Пока можем констатировать большой дефицит здравого смысла», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...