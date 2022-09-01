Уральский депутат оказался одним из самых молчаливых в Госдуме

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский, представляющий в российском парламенте ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, ни разу не выступил во время весенней сессии народных избранников. Данные приводятся в анализе Центра политической конъюнктуры.
«Езерский Николай Николаевич — 0 выступлений» — указано в анализе Центра политической конъюнктуры. Всего в списке «молчунов» находится 127 депутатов Госдумы. А вот депутат Госдумы Ольга Ануфриева, которая в партийном списке «Единой России» представляет ХМАО, ЯНАО, Тюменскую и Курганскую область оказалась на 16 месте среди наиболее активных российских парламентариев. У нее за время весенней сессии было 40 выступлений.
Ранее URA.RU сообщало, что среди других уральских депутатов Госдумы, которые предпочли отмалчиваться в стенах российского парламента, оказался Иван Квитка. Он избирался от Тюменской области.
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