Тюменский депутат за полгода ни разу не выступил в Госдуме

01 сентября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Иван Квитка за полгода не проронил ни слова на заседаниях Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменский депутат Госдумы Иван Квитка вошел в число самых «молчаливых» парламентариев. Такие данные приводятся в анализе Центра политической конъюнктуры (Москва) по итогам весенней сессии федерального парламента. По данным исследования, Квитка за полгода не разу не высказался на заседаниях Госдумы. «Квитка Иван Иванович — 0 выступлений», — указано в документе. Всего в Госдуме оказалось 127 депутатов, которые за полгода не произнесли на заседаниях ни единого слова. Земляки Квитки и его коллеги по фракции «Единая Россия» Николай Брыкин и Эрнест Валеев оказались более активными. Первый высказывался за заседаниях 20 раз, второй — 21 раз. Лидерами рейтинга оказались представители фракции КПРФ. Это: Нина Останина (116 выступлений), Андрей Куринный и Николай Коломейцев (по 114). Ранее URA.RU писало, что Квитка во время весенней сессии чаще других своих земляков в федеральном парламенте голосовал «за». Он ЦПК поддержал 85,56% инициатив, в голосовании за которых принимал участие.

Тюменский депутат Госдумы Иван Квитка вошел в число самых «молчаливых» парламентариев. Такие данные приводятся в анализе Центра политической конъюнктуры (Москва) по итогам весенней сессии федерального парламента. По данным исследования, Квитка за полгода не разу не высказался на заседаниях Госдумы. «Квитка Иван Иванович — 0 выступлений», — указано в документе. Всего в Госдуме оказалось 127 депутатов, которые за полгода не произнесли на заседаниях ни единого слова. Земляки Квитки и его коллеги по фракции «Единая Россия» Николай Брыкин и Эрнест Валеев оказались более активными. Первый высказывался за заседаниях 20 раз, второй — 21 раз. Лидерами рейтинга оказались представители фракции КПРФ. Это: Нина Останина (116 выступлений), Андрей Куринный и Николай Коломейцев (по 114). Ранее URA.RU писало, что Квитка во время весенней сессии чаще других своих земляков в федеральном парламенте голосовал «за». Он ЦПК поддержал 85,56% инициатив, в голосовании за которых принимал участие.