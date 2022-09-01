Польша потребует от Германии репарации на триллион долларов

01 сентября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

По словам Качиньского, за время войны Польша потеряла 5,2 млн человек Фото: Анна Майорова © URA.RU Польша потребует от Германии военные репарации на триллион долларов. Об этом заявил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. «Убытки, понесенные Польшей, оцениваются в 6 220 609 млн злотых или в 1,32 триллиона долларов. Было принято решение подать заявление о репарациях против Германии», — его слова передает издание Rzeczpospolita. По словам Качиньского, за время Второй Мировой войны Польша потеряла 5,2 млн человек. Ранее депутат от «Права и справедливости» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации.

Польша потребует от Германии военные репарации на триллион долларов. Об этом заявил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. «Убытки, понесенные Польшей, оцениваются в 6 220 609 млн злотых или в 1,32 триллиона долларов. Было принято решение подать заявление о репарациях против Германии», — его слова передает издание Rzeczpospolita. По словам Качиньского, за время Второй Мировой войны Польша потеряла 5,2 млн человек. Ранее депутат от «Права и справедливости» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации.