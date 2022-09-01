Польша потребует от Германии репарации на триллион долларов

По словам Качиньского, за время войны Польша потеряла 5,2 млн человек
Польша потребует от Германии военные репарации на триллион долларов. Об этом заявил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Убытки, понесенные Польшей, оцениваются в 6 220 609 млн злотых или в 1,32 триллиона долларов. Было принято решение подать заявление о репарациях против Германии», — его слова передает издание Rzeczpospolita.
По словам Качиньского, за время Второй Мировой войны Польша потеряла 5,2 млн человек. Ранее депутат от «Права и справедливости» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации.
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