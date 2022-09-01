Польша потребует от Германии репарации на триллион долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
По словам Качиньского, за время войны Польша потеряла 5,2 млн человек Фото:

Польша потребует от Германии военные репарации на триллион долларов. Об этом заявил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Убытки, понесенные Польшей, оцениваются в 6 220 609 млн злотых или в 1,32 триллиона долларов. Было принято решение подать заявление о репарациях против Германии», — его слова передает издание Rzeczpospolita.

По словам Качиньского, за время Второй Мировой войны Польша потеряла 5,2 млн человек. Ранее депутат от «Права и справедливости» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Польша потребует от Германии военные репарации на триллион долларов. Об этом заявил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. «Убытки, понесенные Польшей, оцениваются в 6 220 609 млн злотых или в 1,32 триллиона долларов. Было принято решение подать заявление о репарациях против Германии», — его слова передает издание Rzeczpospolita. По словам Качиньского, за время Второй Мировой войны Польша потеряла 5,2 млн человек. Ранее депутат от «Права и справедливости» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...