Украинский врач заявил о больших потерях ВСУ при наступлении

01 сентября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

В госпитали Украины прибывает большое количество раненых, рассказал один из врачей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении бойцы ВСУ понесли «большие потери» ранеными. Об этом в анонимном интервью газете The Wall Street Journal рассказал глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины. «Когда началось контрнаступление, начали привозить такое большое количество раненых, что, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой. Я не знаю. Здесь нет правильного ответа», — сказал врач. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В конце августа ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток контрнаступления на разных направлениях. 31 августа российская армия сорвала контрнаступление ВСУ на Николаево-криворожском направлении. Также было отбито наступление ВСУ в районе населенного пункта Кодема в ДНР, пишет RT. 1 июля Украина безуспешно попыталась атаковать на Харьковском направлении.

В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении бойцы ВСУ понесли «большие потери» ранеными. Об этом в анонимном интервью газете The Wall Street Journal рассказал глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины. «Когда началось контрнаступление, начали привозить такое большое количество раненых, что, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой. Я не знаю. Здесь нет правильного ответа», — сказал врач. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В конце августа ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток контрнаступления на разных направлениях. 31 августа российская армия сорвала контрнаступление ВСУ на Николаево-криворожском направлении. Также было отбито наступление ВСУ в районе населенного пункта Кодема в ДНР, пишет RT. 1 июля Украина безуспешно попыталась атаковать на Харьковском направлении.