Стоматолог Антипенко назвал продукты, меняющие цвет зубов

Стоматолог Антипенко: ополаскиватели, фиточаи и цветные напитки могут менять цвет зубов

01 сентября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Если самостоятельно вернуть белизну зубам не удалось, нужно провести профессиональную гигиену Фото: Александр Мамаев © URA.RU Окрасить зубы могут ополаскиватели для полости рта, а также различные фиточаи и цветные напитки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. «Цвет зубов могут менять ополаскиватели, которые включают хлоргексидин. Чаще всего это будут коричневые, бурые и черные оттенки. С такими ополаскивателями нужно аккуратно обращаться. Правильный режим использования: 10 дней полощем полощем, две недели перерыв», — сказал Алексей Антипенко. Также часто окрашивать зубы могут фиточаи и соки, отметил стоматолог. «Они меняют не цвет эмали, а образуют поверхностное окрашивание. Меняется цвет пелликулы. Это пленка, которая состоит из гликопротеидов и липополисахаридов с различными включениями, например, остатки пищи, умершие клетки крови, бактерии и другие элементы смешанной слюны. Последнее время из-за популярности различных экзотических фиточаев, детокс-напитков и соков с добавками приходит все больше пациентов с жалобами на появление странных цветов: зеленых, оранжевых, желтых. Окрашивать может и спортивное питание, например, L-карнитин или BCAA, если они продаются в виде напитков различных цветов», — сообщил эксперт. По его словам, получить окрашивание самой эмали — это долгосрочный процесс, который занимает годы. «Нужно минимум пять или шесть лет. Проникнуть в эмаль практически невозможно. А если окрасилась пелликула, можно попробовать решить проблему самостоятельно с помощью отбеливающей пасты. Если ничего не вышло, тогда стоит обратиться к специалистам и провести профессиональную гигиену», — заключил Антипенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Окрасить зубы могут ополаскиватели для полости рта, а также различные фиточаи и цветные напитки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. «Цвет зубов могут менять ополаскиватели, которые включают хлоргексидин. Чаще всего это будут коричневые, бурые и черные оттенки. С такими ополаскивателями нужно аккуратно обращаться. Правильный режим использования: 10 дней полощем полощем, две недели перерыв», — сказал Алексей Антипенко. Также часто окрашивать зубы могут фиточаи и соки, отметил стоматолог. «Они меняют не цвет эмали, а образуют поверхностное окрашивание. Меняется цвет пелликулы. Это пленка, которая состоит из гликопротеидов и липополисахаридов с различными включениями, например, остатки пищи, умершие клетки крови, бактерии и другие элементы смешанной слюны. Последнее время из-за популярности различных экзотических фиточаев, детокс-напитков и соков с добавками приходит все больше пациентов с жалобами на появление странных цветов: зеленых, оранжевых, желтых. Окрашивать может и спортивное питание, например, L-карнитин или BCAA, если они продаются в виде напитков различных цветов», — сообщил эксперт. По его словам, получить окрашивание самой эмали — это долгосрочный процесс, который занимает годы. «Нужно минимум пять или шесть лет. Проникнуть в эмаль практически невозможно. А если окрасилась пелликула, можно попробовать решить проблему самостоятельно с помощью отбеливающей пасты. Если ничего не вышло, тогда стоит обратиться к специалистам и провести профессиональную гигиену», — заключил Антипенко.