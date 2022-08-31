31 августа 2022

Пенсионерам не дают приватизировать участки в Ноябрьске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дача. Водитель. Клипарт. Курган, дача, теплица, садоводство
Садоводство оказалось на землях лесного фонда ЯНАО Фото:

Дачники из поселка «Мечта» (Ноябрьск, ЯНАО) столкнулись с проблемой приватизации земли. Как сообщает пресс-служба городской администрации на официальном сайте мэрии, о своей проблеме пенсионеры сообщили на приеме у главы города Алексея Романова.

«Пенсионеры не могут приватизировать земельный участок в СНТ „Мечта“, так как часть его находится на землях лесного фонда», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Городские власти уточнили: решение зависит от окружного департамента природных ресурсов и экологии.

На сегодняшний день специалисты администрации города ведут переговоры с окружными властями. Вопрос находится на контроле у главы Ноябрьска.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация губернатор Дмитрий Артюхов назвал Ноябрьск самым проблемным городом ЯНАО. Глава региона отметил, что это стало следствием несогласованности власти в начале 90-х и нулевых годов.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Дачники из поселка «Мечта» (Ноябрьск, ЯНАО) столкнулись с проблемой приватизации земли. Как сообщает пресс-служба городской администрации на официальном сайте мэрии, о своей проблеме пенсионеры сообщили на приеме у главы города Алексея Романова. «Пенсионеры не могут приватизировать земельный участок в СНТ „Мечта“, так как часть его находится на землях лесного фонда», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Городские власти уточнили: решение зависит от окружного департамента природных ресурсов и экологии. На сегодняшний день специалисты администрации города ведут переговоры с окружными властями. Вопрос находится на контроле у главы Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация губернатор Дмитрий Артюхов назвал Ноябрьск самым проблемным городом ЯНАО. Глава региона отметил, что это стало следствием несогласованности власти в начале 90-х и нулевых годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...