Пенсионерам не дают приватизировать участки в Ноябрьске

Садоводство оказалось на землях лесного фонда ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дачники из поселка «Мечта» (Ноябрьск, ЯНАО) столкнулись с проблемой приватизации земли. Как сообщает пресс-служба городской администрации на официальном сайте мэрии, о своей проблеме пенсионеры сообщили на приеме у главы города Алексея Романова.

«Пенсионеры не могут приватизировать земельный участок в СНТ „Мечта“, так как часть его находится на землях лесного фонда», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Городские власти уточнили: решение зависит от окружного департамента природных ресурсов и экологии.

На сегодняшний день специалисты администрации города ведут переговоры с окружными властями. Вопрос находится на контроле у главы Ноябрьска.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация губернатор Дмитрий Артюхов назвал Ноябрьск самым проблемным городом ЯНАО. Глава региона отметил, что это стало следствием несогласованности власти в начале 90-х и нулевых годов.