Мэрия Кургана подала в суд на экс-оппонента Богомолова на выборах

Мэрия Кургана подала в суд на предпринимателя Анатолия Колташова за неуплату аренды

Курганский суд отказался принимать иск от мэрии против Анатолия Колташова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация города Курган подала в суд на предпринимателя Анатолия Колташова, который баллотировался на пост губернатора в 1996 году вместе с Олегом Богомоловым. Информация об исковом заявлении представлена на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Администрация Кургана подала исковое заявление на индивидуального предпринимателя Анатолия Колташова о взыскании основного долга за аренду земельного участка №1140-з за период 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года в размере 1 196 356 руб. 98 коп., а также неустойки за период с 3 июля 2020 года по 1 июля 2022 года в размере 81 546 руб. 90 коп.» — говорится в документе. Изучив заявление и документы, суд вернул иск обратно мэрии Кургана.

Согласно ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ, иск должен быть направлен по адресу или месту жительства ответчика. Поскольку Колташов проживает в Екатеринбурге, мэрии Кургана необходимо обращаться в свердловский суд.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрию, чтобы уточнить, планируется ли подавать повторное исковое заявление, и где расположен данный земельный участок. На момент публикации новости ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что мэрия Кургана проиграла суд автобусному перевозчику ООО «Белоусов». Тогда представители администрации не явились на два судебных заседаниях.