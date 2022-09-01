Свердловчане вынуждены стоять в очередях за талонами к врачу с пяти утра

В стоматологической поликлинике Асбеста выстроилась очередь за талонами к врачу

01 сентября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

В Асбесте образовались очереди за талонами к зубному Фото: URA.RU Жители Асбеста (Свердловская область) вынуждены занимать очередь с пяти утра, чтобы получить талон на прием к стоматологу. О проблеме в Асбестовской стоматологической поликлинике рассказали читатели URA.RU. «Люди занимают очередь за талонами на лечение зубов еще до рассвета. Иногда стоят с пяти утра. Приходишь к поликлинике, а там уже очередь. Это происходит потому, что дозвониться до учреждения невозможно. А если повезло и на звонок ответили, то талонов обычно уже нет», — посетовала жительница свердловского города Екатерина. По словам другой горожанки, выстоять очередь за талоном не всем под силу — возле поликлиники нет даже скамеек. «Ситуация с лечением зубов в Асбесте напоминает квест. Надо прийти рано утром и стоять до самого открытия. Даже пожилым людям присесть некуда. Больше всего огорчает, что несколько часов в очереди не гарантируют получения талона. Да и приходить каждое день к пяти утра иногда просто не представляется возможным. Ну и плюс ко всему, талонов выдают очень мало. Как-то раз мне сказали, что в день не больше десяти. И это — потолок», — жалуется Наталья. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу Стоматологической поликлиники города Асбест. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что запись к врачу-генетику в государственные медучреждения Екатеринбурга становится квестом для горожан. Горожане отмечают, что у специалистов плотная запись. Приходится неделями ждать своей очереди. В региональном минздраве агентству пояснили, что в Екатеринбурге на сегодняшний день прием ведут 8 врачей-генетиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Асбеста (Свердловская область) вынуждены занимать очередь с пяти утра, чтобы получить талон на прием к стоматологу. О проблеме в Асбестовской стоматологической поликлинике рассказали читатели URA.RU. «Люди занимают очередь за талонами на лечение зубов еще до рассвета. Иногда стоят с пяти утра. Приходишь к поликлинике, а там уже очередь. Это происходит потому, что дозвониться до учреждения невозможно. А если повезло и на звонок ответили, то талонов обычно уже нет», — посетовала жительница свердловского города Екатерина. По словам другой горожанки, выстоять очередь за талоном не всем под силу — возле поликлиники нет даже скамеек. «Ситуация с лечением зубов в Асбесте напоминает квест. Надо прийти рано утром и стоять до самого открытия. Даже пожилым людям присесть некуда. Больше всего огорчает, что несколько часов в очереди не гарантируют получения талона. Да и приходить каждое день к пяти утра иногда просто не представляется возможным. Ну и плюс ко всему, талонов выдают очень мало. Как-то раз мне сказали, что в день не больше десяти. И это — потолок», — жалуется Наталья. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу Стоматологической поликлиники города Асбест. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что запись к врачу-генетику в государственные медучреждения Екатеринбурга становится квестом для горожан. Горожане отмечают, что у специалистов плотная запись. Приходится неделями ждать своей очереди. В региональном минздраве агентству пояснили, что в Екатеринбурге на сегодняшний день прием ведут 8 врачей-генетиков.