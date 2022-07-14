Свердловчане неделями стоят в очередях ради детей-инвалидов

В Екатеринбурге сложно записаться к врачу-генетику Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Запись к врачу-генетику в государственные медучреждения Екатеринбурга становится квестом для горожан. Жители столицы Урала отмечают, что у специалистов плотная запись. Горожане неделями ждут своей очереди. Об этом на условиях анонимности рассказали читатели URA.RU.

«У меня ребенок-инвалид. Для того чтобы продлить инвалидность, необходимо посетить генетика. Однако приходится сталкиваться с тем, что запись в государственных медучреждениях очень плотная. Приходится ждать две-три недели. Финансы не позволяют записаться на прием платно», — поделилась жительница Екатеринбурга.

Врач-генетик — это доктор, выявляющий наследственную природу той или иной патологии. Специалист, разбирающийся в генетических аспектах разнообразных болезней человека.

По словам другой горожанки, проблема с генетиками стоит очень остро. «Екатеринбург — город миллионник. Однако врачей-генетиков у нас мало. Запись к специалисту очень плотная. Ожидание как минимум две недели. Детей с генетическими болезнями становится только больше, а количество медиков с данной специализацией не прибавляется», — посетовала она.

Корреспондент URA.RU обратился в несколько медицинских центров Екатеринбурга и выяснил, что первичный прием врача-генетика стоит от 2 до 3 тысяч рублей.

Редакция агентства обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там отметили, что в Екатеринбурге на сегодняшний день прием ведут 8 врачей-генетиков. «В соответствии с порядками оказания медицинской помощи населению у нас достаточное количество врачей-генетиков», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в больницах Екатеринбурга не хватает узких специалистов. Речь идет о детских хирургах. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. Об этом он написал пост в своих соцсетях.