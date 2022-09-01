Курганский военный завод судится с владельцем медицинского центра

В Кургане оборонный завод подал в суд на владельца медицинского центра Геннадия Данильченко

Курганский машиностроительный завод подал в арбитражный суд на владельца медицинского центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод, производящий продукцию военного назначения, обратился в арбитражный суд Курганской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков к Геннадию Данильченко, являющемуся учредителем «Центра комплементарной медицины». Информация появилась на сайте арбитражного суда.

«ПАО „Курганский машиностроительный завод“ (далее — истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Данильченко Г. В. (далее — ответчик) о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании 525028,61 рублей убытков, 66291,55 рублей неустойки за период с 10.02.2016 по 17.08.2017», — сообщается в материалах суда. Также представители завода просят возместить расходы на госпошлину и неустойку, начисленную на сумму основного долга.

Согласно данным системы SBIS, индивидуальный предприниматель Данильченко Г.В. прекратил свою деятельность в декабре 2017 года. Клиника, учредителем которой является Данильченко, до сих пор работает в здании бывшей фабрики-кухни курганского машиностроительного завода. Первое заседание по долговому иску завода к бывшему предпринимателю состоится 14 сентября.

Ранее URA.RU сообщило, что курганская ИФНС проиграла суд мясоперерабатывающему предприятию из Курганской области. Налоговики не смогли доказать схему дробления бизнеса предприятием.