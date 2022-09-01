Путин раскрыл своих главных наставников

Путин рассказал, что самое большое влияние на него оказали родители, тренер по самбо и коллега по КГБ

01 сентября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал о людях, которые повлияли на его жизненные взгляды и принципы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Родители, тренер по борьбе и коллега по разведке оказали на президента России Владимира Путина большое влияние. Об этом глава государства рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном». «Конечно, родители. Мама рассказала мне, как она прогнала нищего, а бабушка заставила его вернуть, накормить. Это был урок любви к ближнему на всю жизнь. Преподавательница в первом классе Тамара Павловна Чижова, добрая и спокойная, у нее было взвешенное и материнское отношение к детям. Тренер по борьбе, самбо, дзюдо Анатолий Семенович Рахлин учил бороться до конца — это важно для мальчика», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства также рассказал о коллеге по разведке КГБ, который был образцом любви к родине. «Мы звали его „Сан Саныч“. До этого он 25 лет отработал за границей в качестве разведчика-нелегала, рисковал свободой и жизнью. Я спросил его как-то раз: „Не обидно, что сидите со мной, вы должны быть где-то там“. А он ответил: „Мне предлагали другие места, но мне это не нужно. Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим, я не жду благодарности от Родины, я благодарен, что дала возможность реализоваться“», — сказал Путин. Глава государства заявил, что после этого разговора он понял, что ценность жизни в служении Родине.

Родители, тренер по борьбе и коллега по разведке оказали на президента России Владимира Путина большое влияние. Об этом глава государства рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном». «Конечно, родители. Мама рассказала мне, как она прогнала нищего, а бабушка заставила его вернуть, накормить. Это был урок любви к ближнему на всю жизнь. Преподавательница в первом классе Тамара Павловна Чижова, добрая и спокойная, у нее было взвешенное и материнское отношение к детям. Тренер по борьбе, самбо, дзюдо Анатолий Семенович Рахлин учил бороться до конца — это важно для мальчика», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства также рассказал о коллеге по разведке КГБ, который был образцом любви к родине. «Мы звали его „Сан Саныч“. До этого он 25 лет отработал за границей в качестве разведчика-нелегала, рисковал свободой и жизнью. Я спросил его как-то раз: „Не обидно, что сидите со мной, вы должны быть где-то там“. А он ответил: „Мне предлагали другие места, но мне это не нужно. Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим, я не жду благодарности от Родины, я благодарен, что дала возможность реализоваться“», — сказал Путин. Глава государства заявил, что после этого разговора он понял, что ценность жизни в служении Родине.