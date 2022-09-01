Путин раскрыл своих главных наставников

Родители, тренер по борьбе и коллега по разведке оказали на президента России Владимира Путина большое влияние. Об этом глава государства рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном».
«Конечно, родители. Мама рассказала мне, как она прогнала нищего, а бабушка заставила его вернуть, накормить. Это был урок любви к ближнему на всю жизнь. Преподавательница в первом классе Тамара Павловна Чижова, добрая и спокойная, у нее было взвешенное и материнское отношение к детям. Тренер по борьбе, самбо, дзюдо Анатолий Семенович Рахлин учил бороться до конца — это важно для мальчика», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства также рассказал о коллеге по разведке КГБ, который был образцом любви к родине. «Мы звали его „Сан Саныч“. До этого он 25 лет отработал за границей в качестве разведчика-нелегала, рисковал свободой и жизнью. Я спросил его как-то раз: „Не обидно, что сидите со мной, вы должны быть где-то там“. А он ответил: „Мне предлагали другие места, но мне это не нужно. Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим, я не жду благодарности от Родины, я благодарен, что дала возможность реализоваться“», — сказал Путин. Глава государства заявил, что после этого разговора он понял, что ценность жизни в служении Родине.
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Родители, тренер по борьбе и коллега по разведке оказали на президента России Владимира Путина большое влияние. Об этом глава государства рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном». «Конечно, родители. Мама рассказала мне, как она прогнала нищего, а бабушка заставила его вернуть, накормить. Это был урок любви к ближнему на всю жизнь. Преподавательница в первом классе Тамара Павловна Чижова, добрая и спокойная, у нее было взвешенное и материнское отношение к детям. Тренер по борьбе, самбо, дзюдо Анатолий Семенович Рахлин учил бороться до конца — это важно для мальчика», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства также рассказал о коллеге по разведке КГБ, который был образцом любви к родине. «Мы звали его „Сан Саныч“. До этого он 25 лет отработал за границей в качестве разведчика-нелегала, рисковал свободой и жизнью. Я спросил его как-то раз: „Не обидно, что сидите со мной, вы должны быть где-то там“. А он ответил: „Мне предлагали другие места, но мне это не нужно. Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим, я не жду благодарности от Родины, я благодарен, что дала возможность реализоваться“», — сказал Путин. Глава государства заявил, что после этого разговора он понял, что ценность жизни в служении Родине.