Диетолог Писарева: полный отказ от сахара замедляет старение кожи

Диетолог Писарева: полный отказ от сахара снижает риски диабета и гипертонии

03 сентября 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Морщины на лице появятся позже, если не есть сахар, сказала Ирина Писарева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полный отказ от рафинированного сахара способствует избавлению от лишнего веса, снижает риск диабета, гипертонии, улучшает состояние сосудов и замедляет старение кожи. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Если человек перестанет есть рафинированный сахар и продукты, в которых он содержится, то произойдет естественное снижение лишнего веса. Будет легко контролировать массу тела, ведь сладкая пища насыщает организм ненадолго. Это хорошая профилактика сахарного диабета. Однозначно сокращение потребления сахара регулирует давление и снижает риск гипертонии. Сосуды становятся более эластичными, лучше снабжают сердце и мозг кислородом. Также люди, которые не злоупотребляют сладостями, дольше остаются активными в физическом плане. Цвет лица улучаются, воспаления уменьшаются, а морщинки будут появляться намного позже», — сказала Ирина Писарева. Нутрициолог отметила, что полностью отказываться от сахара нельзя. «Попадая в желудок, он распадается на фруктозу и глюкозу. Глюкоза, как известно, основной источник энергии для нашего организма. Полностью ее лишать организм нельзя, потому что необходимо поддерживать нормальный углеводный обмен. Иначе может снизиться трудоспособность, ухудшится мозговая деятельность, появится раздражительность, усталость и агрессивность. Глюкоза — природный углевод. Она также содержится в сладких фруктах, овощах, меде, орехах и молочных продуктах», — объяснила диетолог. Ранее эндокринолог Антон Поляков заявил об опасности переедания гематогена. По его словам, в батончике содержится большое количество сахаров, что может привести к проблемам с сосудистой системой, лишнему весу и диабету. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полный отказ от рафинированного сахара способствует избавлению от лишнего веса, снижает риск диабета, гипертонии, улучшает состояние сосудов и замедляет старение кожи. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Если человек перестанет есть рафинированный сахар и продукты, в которых он содержится, то произойдет естественное снижение лишнего веса. Будет легко контролировать массу тела, ведь сладкая пища насыщает организм ненадолго. Это хорошая профилактика сахарного диабета. Однозначно сокращение потребления сахара регулирует давление и снижает риск гипертонии. Сосуды становятся более эластичными, лучше снабжают сердце и мозг кислородом. Также люди, которые не злоупотребляют сладостями, дольше остаются активными в физическом плане. Цвет лица улучаются, воспаления уменьшаются, а морщинки будут появляться намного позже», — сказала Ирина Писарева. Нутрициолог отметила, что полностью отказываться от сахара нельзя. «Попадая в желудок, он распадается на фруктозу и глюкозу. Глюкоза, как известно, основной источник энергии для нашего организма. Полностью ее лишать организм нельзя, потому что необходимо поддерживать нормальный углеводный обмен. Иначе может снизиться трудоспособность, ухудшится мозговая деятельность, появится раздражительность, усталость и агрессивность. Глюкоза — природный углевод. Она также содержится в сладких фруктах, овощах, меде, орехах и молочных продуктах», — объяснила диетолог. Ранее эндокринолог Антон Поляков заявил об опасности переедания гематогена. По его словам, в батончике содержится большое количество сахаров, что может привести к проблемам с сосудистой системой, лишнему весу и диабету.