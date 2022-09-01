Более тысячи российских школ откроются после капремонта по программе ЕР

Более тысячи школ откроются после капитального ремонта по программе "Единой России"

01 сентября 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Всего по программе ЕР к концу года отремонтируют 1661 школу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В рамках федеральной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука» в 75 регионах России после капитального ремонта отрылись около тысячи школ. Как сообщила председатель комитета Госдумы РФ по просвещению, депутат ЕР Ольга Казакова, всего к концу года планируют отремонтировать 1661 школу. «1 сентября откроют свои двери тысяча школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую „Единой России“ поручил президент [России Владимир Путин]. С этого года мы начали ее реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы — не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей — появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное — это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодежи», — приводит сайт ЕР слова Казаковой. Депутат отметила, что ремонтные работы контролируют общественные штабы, сформированные «Единой Россией» и Министерством просвещения. На контроле держатся те школы, ремонт которых завершат после 1 сентября, однако в большинстве регионов РФ план по капремонту школ уже выполнен. Казакова сообщила, что в следующем году капремонт по программе ЕР пройдет в 3 тысячах школ, большая часть из которых расположена в сельской местности. Как рассказал секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков, в Курганской области по программе ЕР будет отремонтировано 58 школ. «В этом году 10 учебных учреждений будут отремонтированы и сданы к началу учебного года. Акцент сделали на ремонт сельских школ, поскольку степень износа зданий составляет порядка 50%. Некоторые школы региона ни разу не подвергались таким серьезным изменениям, поэтому участие в программе капремонта очень сильно поможет нашей системе образования», — рассказал Ильтяков. Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках федеральной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука» в 75 регионах России после капитального ремонта отрылись около тысячи школ. Как сообщила председатель комитета Госдумы РФ по просвещению, депутат ЕР Ольга Казакова, всего к концу года планируют отремонтировать 1661 школу. «1 сентября откроют свои двери тысяча школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую „Единой России“ поручил президент [России Владимир Путин]. С этого года мы начали ее реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы — не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей — появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное — это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодежи», — приводит сайт ЕР слова Казаковой. Депутат отметила, что ремонтные работы контролируют общественные штабы, сформированные «Единой Россией» и Министерством просвещения. На контроле держатся те школы, ремонт которых завершат после 1 сентября, однако в большинстве регионов РФ план по капремонту школ уже выполнен. Казакова сообщила, что в следующем году капремонт по программе ЕР пройдет в 3 тысячах школ, большая часть из которых расположена в сельской местности. Как рассказал секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков, в Курганской области по программе ЕР будет отремонтировано 58 школ. «В этом году 10 учебных учреждений будут отремонтированы и сданы к началу учебного года. Акцент сделали на ремонт сельских школ, поскольку степень износа зданий составляет порядка 50%. Некоторые школы региона ни разу не подвергались таким серьезным изменениям, поэтому участие в программе капремонта очень сильно поможет нашей системе образования», — рассказал Ильтяков.