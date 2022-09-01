Силовики проверят «Уральские авиалинии» после новости URA.RU об обожженном подростке

Уральская транспортная прокуратура проверит информацию о подростке, обварившем ногу в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», перелетавшем между Екатеринбургом и Сочи. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства.
«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы. Ведомство ссылается на публикацию URA.RU, в которой приводится сообщение о травме подростка.
По информации соцсетей, подросток ошпарил ногу горячим чаем во время перелета Екатеринбург — Сочи. Якобы после инцидента нему не оказали первую помощь, а лишь приложили влажную салфетку. Однако в пресс-службе авиакомпании опровергли информацию и сообщили, что никаких официальных обращений от свердловчан во время данного рейса не поступало.
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Уральская транспортная прокуратура проверит информацию о подростке, обварившем ногу в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», перелетавшем между Екатеринбургом и Сочи. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства. «Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы. Ведомство ссылается на публикацию URA.RU, в которой приводится сообщение о травме подростка. По информации соцсетей, подросток ошпарил ногу горячим чаем во время перелета Екатеринбург — Сочи. Якобы после инцидента нему не оказали первую помощь, а лишь приложили влажную салфетку. Однако в пресс-службе авиакомпании опровергли информацию и сообщили, что никаких официальных обращений от свердловчан во время данного рейса не поступало.