Силовики проверят «Уральские авиалинии» после новости URA.RU об обожженном подростке

Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" из-за подростка, обварившего ногу в самолете

01 сентября 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

В «Уральских авиалиниях» нее подтвердили данные о проблемах ребенка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уральская транспортная прокуратура проверит информацию о подростке, обварившем ногу в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», перелетавшем между Екатеринбургом и Сочи. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства. «Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы. Ведомство ссылается на публикацию URA.RU, в которой приводится сообщение о травме подростка. По информации соцсетей, подросток ошпарил ногу горячим чаем во время перелета Екатеринбург — Сочи. Якобы после инцидента нему не оказали первую помощь, а лишь приложили влажную салфетку. Однако в пресс-службе авиакомпании опровергли информацию и сообщили, что никаких официальных обращений от свердловчан во время данного рейса не поступало.

Уральская транспортная прокуратура проверит информацию о подростке, обварившем ногу в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», перелетавшем между Екатеринбургом и Сочи. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства. «Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы. Ведомство ссылается на публикацию URA.RU, в которой приводится сообщение о травме подростка. По информации соцсетей, подросток ошпарил ногу горячим чаем во время перелета Екатеринбург — Сочи. Якобы после инцидента нему не оказали первую помощь, а лишь приложили влажную салфетку. Однако в пресс-службе авиакомпании опровергли информацию и сообщили, что никаких официальных обращений от свердловчан во время данного рейса не поступало.