Силовики проверят «Уральские авиалинии» после новости URA.RU об обожженном подростке

Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" из-за подростка, обварившего ногу в самолете
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
В «Уральских авиалиниях» нее подтвердили данные о проблемах ребенка Фото:

Уральская транспортная прокуратура проверит информацию о подростке, обварившем ногу в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», перелетавшем между Екатеринбургом и Сочи. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства.

«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы. Ведомство ссылается на публикацию URA.RU, в которой приводится сообщение о травме подростка.

По информации соцсетей, подросток ошпарил ногу горячим чаем во время перелета Екатеринбург — Сочи. Якобы после инцидента нему не оказали первую помощь, а лишь приложили влажную салфетку. Однако в пресс-службе авиакомпании опровергли информацию и сообщили, что никаких официальных обращений от свердловчан во время данного рейса не поступало.

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Уральская транспортная прокуратура проверит информацию о подростке, обварившем ногу в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», перелетавшем между Екатеринбургом и Сочи. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства. «Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы. Ведомство ссылается на публикацию URA.RU, в которой приводится сообщение о травме подростка. По информации соцсетей, подросток ошпарил ногу горячим чаем во время перелета Екатеринбург — Сочи. Якобы после инцидента нему не оказали первую помощь, а лишь приложили влажную салфетку. Однако в пресс-службе авиакомпании опровергли информацию и сообщили, что никаких официальных обращений от свердловчан во время данного рейса не поступало.
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