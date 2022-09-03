Остеопат Евдокимов предупредил о смертельной опасности селфи

Остеопат Евдокимов: любовь к селфи приводит к обострению хронических заболеваний, травмам и смерти

04 сентября 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Из-за неудобной позы во время селфи может защемить позвонки, сказал Сергей Евдокимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любовь к селфи может привести к обострению хронических заболеваний, травмам и даже смерти. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-остеопат Сергей Евдокимов. «Обыденное на первый взгляд и безобидное занятие, сефли, может оказаться опасным для здоровья. В мире уже есть не единицы, а десятки различных случаев гибели во время этого занятия. Самое распространенное — это селфи в различных опасных местах, когда человек может отвлечься, оступиться, соскользнуть с большой высоты и разбиться на смерть», — сказал Сергей Евдокимов. Чаще же люди травмируются из-за невнимательности, отметил врач. «Это различные травмы ног, вывихи и даже переломы. Человек идет по улице, отвлекается, не обращает внимание на бордюр, спотыкается или подворачивает ногу», — сообщил остеопат. По его словам, селфи также способствует обострению хронических заболеваний шеи. «Человек задирает голову, принимает неудобную позицию для того, чтобы выбрать наиболее красивый ракурс, и таким образом смещает позвонки. После чего обостряется межпозвоночная грыжа в шейном отделе, или на фоне остеохондроза обостряется болевой синдром. Я понимаю, что красота требует жертв, но рекомендую быть осторожными», — подчеркнул эксперт.

Любовь к селфи может привести к обострению хронических заболеваний, травмам и даже смерти. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-остеопат Сергей Евдокимов. «Обыденное на первый взгляд и безобидное занятие, сефли, может оказаться опасным для здоровья. В мире уже есть не единицы, а десятки различных случаев гибели во время этого занятия. Самое распространенное — это селфи в различных опасных местах, когда человек может отвлечься, оступиться, соскользнуть с большой высоты и разбиться на смерть», — сказал Сергей Евдокимов. Чаще же люди травмируются из-за невнимательности, отметил врач. «Это различные травмы ног, вывихи и даже переломы. Человек идет по улице, отвлекается, не обращает внимание на бордюр, спотыкается или подворачивает ногу», — сообщил остеопат. По его словам, селфи также способствует обострению хронических заболеваний шеи. «Человек задирает голову, принимает неудобную позицию для того, чтобы выбрать наиболее красивый ракурс, и таким образом смещает позвонки. После чего обостряется межпозвоночная грыжа в шейном отделе, или на фоне остеохондроза обостряется болевой синдром. Я понимаю, что красота требует жертв, но рекомендую быть осторожными», — подчеркнул эксперт.