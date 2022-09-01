The Washington Post описал сценарий случайной ядерной войны

The Washington Post: искусственный интеллект рискует привести к случайной ядерной войне

01 сентября 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект может уничтожить все человечество, пишет The Washington Post Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Действия искусственного интеллекта могут привести к случайной ядерной войне. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Если нас всех уничтожит искусственный интеллект, это почти наверняка произойдет случайно. Поскольку когнитивные архитектуры ИСИ могут фундаментально отличаться от наших, они, возможно, являются самой непредсказуемой вещью в нашем будущем. Если мы не можем предвидеть, что будут делать алгоритмы, играющие в детские игры, как мы можем быть уверены в действиях машины с навыками решения задач, намного превосходящими человеческие? Что, если мы запрограммируем ИСИ на установление мира во всем мире, и он взломает правительственные системы, чтобы запустить каждое ядерное оружие на планете, полагая, что если не будет людей, войны и бед больше не будет?» — пишет The Washington Post. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир навсегда должен отказаться от ядерного оружия. Генсек ООН предложил сделать ядерное оружие «достоянием истории».

Действия искусственного интеллекта могут привести к случайной ядерной войне. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Если нас всех уничтожит искусственный интеллект, это почти наверняка произойдет случайно. Поскольку когнитивные архитектуры ИСИ могут фундаментально отличаться от наших, они, возможно, являются самой непредсказуемой вещью в нашем будущем. Если мы не можем предвидеть, что будут делать алгоритмы, играющие в детские игры, как мы можем быть уверены в действиях машины с навыками решения задач, намного превосходящими человеческие? Что, если мы запрограммируем ИСИ на установление мира во всем мире, и он взломает правительственные системы, чтобы запустить каждое ядерное оружие на планете, полагая, что если не будет людей, войны и бед больше не будет?» — пишет The Washington Post. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир навсегда должен отказаться от ядерного оружия. Генсек ООН предложил сделать ядерное оружие «достоянием истории».