В ООН обрадовались предотвращению провокации ВСУ против миссии МАГАТЭ

Представитель генсека ООН Дюжаррик: в ООН рады, что РФ защитила инспекторов МАГАТЭ

01 сентября 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Военные РФ предотвратили захват АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ООН рада, что Россия обеспечила безопасность инспекторов МАГАТЭ в ходе из визита на Запорожскую АЭС. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов. Как и с любой миссией ООН — это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Миссия МАГАТЭ в четверг прибыла на Запорожскую АЭС, инспекторам показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Перед их приездом украинские диверсанты пытались захватить ЗАЭС. Российские военные их уничтожили. В Минобороны РФ уверены, что делегаты МАГАСЭ могли стать живым щитом. Украинские войска также обстреливали Энергодар после приезда инспекторов.

ООН рада, что Россия обеспечила безопасность инспекторов МАГАТЭ в ходе из визита на Запорожскую АЭС. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов. Как и с любой миссией ООН — это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Миссия МАГАТЭ в четверг прибыла на Запорожскую АЭС, инспекторам показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Перед их приездом украинские диверсанты пытались захватить ЗАЭС. Российские военные их уничтожили. В Минобороны РФ уверены, что делегаты МАГАСЭ могли стать живым щитом. Украинские войска также обстреливали Энергодар после приезда инспекторов.