В ООН обрадовались предотвращению провокации ВСУ против миссии МАГАТЭ

Представитель генсека ООН Дюжаррик: в ООН рады, что РФ защитила инспекторов МАГАТЭ
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Военные РФ предотвратили захват АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ООН рада, что Россия обеспечила безопасность инспекторов МАГАТЭ в ходе из визита на Запорожскую АЭС. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов. Как и с любой миссией ООН — это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

Миссия МАГАТЭ в четверг прибыла на Запорожскую АЭС, инспекторам показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Перед их приездом украинские диверсанты пытались захватить ЗАЭС. Российские военные их уничтожили. В Минобороны РФ уверены, что делегаты МАГАСЭ могли стать живым щитом. Украинские войска также обстреливали Энергодар после приезда инспекторов.

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ООН рада, что Россия обеспечила безопасность инспекторов МАГАТЭ в ходе из визита на Запорожскую АЭС. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов. Как и с любой миссией ООН — это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Миссия МАГАТЭ в четверг прибыла на Запорожскую АЭС, инспекторам показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Перед их приездом украинские диверсанты пытались захватить ЗАЭС. Российские военные их уничтожили. В Минобороны РФ уверены, что делегаты МАГАСЭ могли стать живым щитом. Украинские войска также обстреливали Энергодар после приезда инспекторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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