В ЯНАО учащиеся могут закончить школу заочно

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин: школьники ЯНАО могут учиться заочно

На базе МАОУ «Лицей» в Салехарде школьники округа могут получить заочное образование Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьники ЯНАО, не имеющие возможность регулярно посещать школу, могут получить заочное образование в Центре электронного заочного обучения для учащихся 2-11 классов на базе МАОУ «Лицей» в Салехарде. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Центр электронного заочного обучения продолжает прием заявок для зачисления обучающихся на новый 2022-2023 учебный год. В Центре в основном учатся дети, у которых есть яркие достижения в спорте и творчестве. переход на заочную форму обучения позволяет им сосредоточиться на развитии таланта, мастерства, компетенций», — написал Кобылкин в соцсети.

Заочное обучение может помочь детям, которые в силу объективных причин вынуждены часто пропускать занятия, например, спортсменам. В то же время, принятие решения о переходе на заочную форму требует взвешенного решения ученика и его родителей.

Ранее URA.RU рассказало, что школы ЯНАО побили рекорд по числу первоклассников. В этом году в школы округа впервые пошли 9 тыс. учеников.