Под Тюменью без вести пропала пенсионерка, ушедшая в лес. Фото

В Тараскульском районе Тюменской области пропала 65-летняя женщина, которая ушла в лес и не вернулась

02 сентября 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Женщина ушла в лес 1 сентября 2022 года и пропала (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тараскульском районе (Тюменская область) пропала 65-летняя Анна Курзина. Женщина ушла в лес 1 сентября 2022 года и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Пропала Курзина Анна Семеновна, 65 лет. Тараскульский район, Тюменская область. Первого сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз пенсионерку видели в красной куртке, черных штанах, черных тапочках и в белом платке. Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, белые волосы и глаза серого цвета. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам на горячую линию 8-800-700-54-52 или на номер 112. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

В Тараскульском районе (Тюменская область) пропала 65-летняя Анна Курзина. Женщина ушла в лес 1 сентября 2022 года и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Пропала Курзина Анна Семеновна, 65 лет. Тараскульский район, Тюменская область. Первого сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз пенсионерку видели в красной куртке, черных штанах, черных тапочках и в белом платке. Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, белые волосы и глаза серого цвета. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам на горячую линию 8-800-700-54-52 или на номер 112.