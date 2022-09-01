01 сентября 2022
31 августа 2022

Под Тюменью без вести пропала пенсионерка, ушедшая в лес. Фото

В Тараскульском районе Тюменской области пропала 65-летняя женщина, которая ушла в лес и не вернулась
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Женщина ушла в лес 1 сентября 2022 года и пропала (архивное фото) Фото:

В Тараскульском районе (Тюменская область) пропала 65-летняя Анна Курзина. Женщина ушла в лес 1 сентября 2022 года и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропала Курзина Анна Семеновна, 65 лет. Тараскульский район, Тюменская область. Первого сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз пенсионерку видели в красной куртке, черных штанах, черных тапочках и в белом платке. Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, белые волосы и глаза серого цвета. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам на горячую линию 8-800-700-54-52 или на номер 112.

Фото:

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В Тараскульском районе (Тюменская область) пропала 65-летняя Анна Курзина. Женщина ушла в лес 1 сентября 2022 года и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Пропала Курзина Анна Семеновна, 65 лет. Тараскульский район, Тюменская область. Первого сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз пенсионерку видели в красной куртке, черных штанах, черных тапочках и в белом платке. Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, белые волосы и глаза серого цвета. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам на горячую линию 8-800-700-54-52 или на номер 112.
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