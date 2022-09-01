В Тараскульском районе (Тюменская область) пропала 65-летняя Анна Курзина. Женщина ушла в лес 1 сентября 2022 года и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».
«Помогите найти человека! Пропала Курзина Анна Семеновна, 65 лет. Тараскульский район, Тюменская область. Первого сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поисковиков.
Последний раз пенсионерку видели в красной куртке, черных штанах, черных тапочках и в белом платке. Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, белые волосы и глаза серого цвета. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам на горячую линию 8-800-700-54-52 или на номер 112.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
В Тараскульском районе (Тюменская область) пропала 65-летняя Анна Курзина. Женщина ушла в лес 1 сентября 2022 года и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Пропала Курзина Анна Семеновна, 65 лет. Тараскульский район, Тюменская область. Первого сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз пенсионерку видели в красной куртке, черных штанах, черных тапочках и в белом платке. Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, белые волосы и глаза серого цвета. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам на горячую линию 8-800-700-54-52 или на номер 112.