В школе ЯНАО будут воспитывать хоккеистов с первого класса

В школе Лабытнанги открылся хоккейный класс

В Лабытнанги впервые набрали хоккейный класс Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Лабытнанги в школе № 8 открылся спортивно-кадетский класс для хоккеистов. Такой класс в городе набрали впервые, сообщила глава городской администрации Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В первый раз в первый спортивно-кадетский класс пошли наши юные хоккеисты — 18 спортсменов объединила школа № 8. Такого профильного класса в Лабытнанги еще не было», — написала Трескова в соцсети.

Первоклассники-хоккеисты будут не только получать знания, но и совместно тренироваться на базе школы. Также их ждут выезды на соревнования.

Ранее URA.RU рассказало, что спортсмены в ЯНАО могут учиться в школах заочно. Эта возможность предоставляется ученикам, если они не могут регулярно посещать школы в силу объективных причин.