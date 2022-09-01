01 сентября 2022
31 августа 2022

В школе ЯНАО будут воспитывать хоккеистов с первого класса

В школе Лабытнанги открылся хоккейный класс
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеист Павел Деменьшин. Екатеринбург, дети, спартаковец, хоккей
В Лабытнанги впервые набрали хоккейный класс Фото:

В Лабытнанги в школе № 8 открылся спортивно-кадетский класс для хоккеистов. Такой класс в городе набрали впервые, сообщила глава городской администрации Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В первый раз в первый спортивно-кадетский класс пошли наши юные хоккеисты — 18 спортсменов объединила школа № 8. Такого профильного класса в Лабытнанги еще не было», — написала Трескова в соцсети.

Первоклассники-хоккеисты будут не только получать знания, но и совместно тренироваться на базе школы. Также их ждут выезды на соревнования.

Ранее URA.RU рассказало, что спортсмены в ЯНАО могут учиться в школах заочно. Эта возможность предоставляется ученикам, если они не могут регулярно посещать школы в силу объективных причин.

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В Лабытнанги в школе № 8 открылся спортивно-кадетский класс для хоккеистов. Такой класс в городе набрали впервые, сообщила глава городской администрации Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В первый раз в первый спортивно-кадетский класс пошли наши юные хоккеисты — 18 спортсменов объединила школа № 8. Такого профильного класса в Лабытнанги еще не было», — написала Трескова в соцсети. Первоклассники-хоккеисты будут не только получать знания, но и совместно тренироваться на базе школы. Также их ждут выезды на соревнования. Ранее URA.RU рассказало, что спортсмены в ЯНАО могут учиться в школах заочно. Эта возможность предоставляется ученикам, если они не могут регулярно посещать школы в силу объективных причин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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