01 сентября 2022

Россия будет сотрудничать с Ираком в ядерной сфере

МИД РФ: Россия будет поставлять в Ирак изотопы
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Ядерный щит. Челябинск., ядерная бомба
РФ совместно с Ираком будет сотрудничать в области ядерной энергии Фото:

Россия будет поставлять в Ирак изотопы и помогать в области неэнергетического применения ядерной энергии. Такое заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

«С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции. И обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Сообщается также, что Россия и Ирак могут в скором времени начать реализовывать совместные проекты, сообщает RT. Сейчас стороны работают над актуализацией нормативно-правовой базы и подписанию документов о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере атомной энергии, пишет Pravda.Ru.

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Россия будет поставлять в Ирак изотопы и помогать в области неэнергетического применения ядерной энергии. Такое заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. «С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции. И обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что Россия и Ирак могут в скором времени начать реализовывать совместные проекты, сообщает RT. Сейчас стороны работают над актуализацией нормативно-правовой базы и подписанию документов о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере атомной энергии, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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