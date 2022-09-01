Россия будет сотрудничать с Ираком в ядерной сфере МИД РФ: Россия будет поставлять в Ирак изотопы 02 сентября 2022 в 07:52 Размер текста - 17 + РФ совместно с Ираком будет сотрудничать в области ядерной энергии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия будет поставлять в Ирак изотопы и помогать в области неэнергетического применения ядерной энергии. Такое заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. «С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции. И обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что Россия и Ирак могут в скором времени начать реализовывать совместные проекты, сообщает RT. Сейчас стороны работают над актуализацией нормативно-правовой базы и подписанию документов о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере атомной энергии , пишет Pravda.Ru. Россия будет поставлять в Ирак изотопы и помогать в области неэнергетического применения ядерной энергии. Такое заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. «С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции. И обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что Россия и Ирак могут в скором времени начать реализовывать совместные проекты, сообщает RT. Сейчас стороны работают над актуализацией нормативно-правовой базы и подписанию документов о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере атомной энергии, пишет Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям