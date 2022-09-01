Россия будет сотрудничать с Ираком в ядерной сфере

Россия будет поставлять в Ирак изотопы и помогать в области неэнергетического применения ядерной энергии. Такое заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
«С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции. И обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — отметил он в беседе с РИА «Новости».
Сообщается также, что Россия и Ирак могут в скором времени начать реализовывать совместные проекты, сообщает RT. Сейчас стороны работают над актуализацией нормативно-правовой базы и подписанию документов о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере атомной энергии, пишет Pravda.Ru.
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Россия будет поставлять в Ирак изотопы и помогать в области неэнергетического применения ядерной энергии. Такое заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. «С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции. И обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что Россия и Ирак могут в скором времени начать реализовывать совместные проекты, сообщает RT. Сейчас стороны работают над актуализацией нормативно-правовой базы и подписанию документов о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере атомной энергии, пишет Pravda.Ru.