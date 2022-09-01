Рыботорговец обманул жителей ЯНАО на десятки миллионов

Жителя Нового Уренгоя осудили за мошенничество в особо крупных размерах

Виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) осудили мужчину, который обманным путем обогатился более чем на 45 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Судом установлено, что мужчина в период с декабря 2019 года по март 2021 года путем обмана ввел в заблуждение 11 потерпевших, сообщив им ложную информацию о том, что имеется партия рыбы различных видов и икры, по цене ниже рыночной, которую предложил совместно с ними приобрести. Также обвиняемый обманным путем убедил людей в том, что имеет возможность помочь приобрести квартиры и гаражи, стоимость которых ниже рыночной», — сказано в документе ведомства.

Потерпевшие перечислили преступнику денежные средства от 800 тысяч рублей до 7,2 миллионов рублей на общую сумму более 45 миллионов рублей. Судом виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок два года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске перед судом предстанет заведующая одного из детских садов города. Женщину обвиняют в мошенничестве и подлоге.