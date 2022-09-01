Министра экономики РФ ждут в Екатеринбурге из-за санкций Запада

Министра экономики РФ Максима Решетникова ждут в Екатеринбурге на форум "Города России"

02 сентября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Главу Минэкономразвития Максима Решетникова снова ждут в Екатеринбурге с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр экономического развития РФ Максим Решетников может приехать в Екатеринбург на форум «Города России», на котором будут обсуждать защиту экономики от последствий санкционного давления. Информацию, распространенную местными СМИ со ссылкой на начальника городского департамента экономики Алексея Прядеина, URA.RU подтвердил сам чиновник. «На приезд Максима Геннадьевича надеемся в ноябре. Тогда будет проходить форум „Города России“», — рассказал Прядеин в разговоре с корреспондентом URA.RU. Последний раз глава Минэкономразвития РФ посещал Свердловскую область 4 августа с рабочим визитом. Тогда топ-чиновник отметил работу губернатора региона Евгения Куйвашева. Министр подчеркнул, что регион активно участвует в решении стратегических задач федерального масштаба, обозначенных президентом страны. Форум пройдет шестой раз в «Конгресс холле» 16—17 ноября. Участники форума обсудят, как защитить экономику от последствий санкционного давления.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников может приехать в Екатеринбург на форум «Города России», на котором будут обсуждать защиту экономики от последствий санкционного давления. Информацию, распространенную местными СМИ со ссылкой на начальника городского департамента экономики Алексея Прядеина, URA.RU подтвердил сам чиновник. «На приезд Максима Геннадьевича надеемся в ноябре. Тогда будет проходить форум „Города России“», — рассказал Прядеин в разговоре с корреспондентом URA.RU. Последний раз глава Минэкономразвития РФ посещал Свердловскую область 4 августа с рабочим визитом. Тогда топ-чиновник отметил работу губернатора региона Евгения Куйвашева. Министр подчеркнул, что регион активно участвует в решении стратегических задач федерального масштаба, обозначенных президентом страны. Форум пройдет шестой раз в «Конгресс холле» 16—17 ноября. Участники форума обсудят, как защитить экономику от последствий санкционного давления.