01 сентября 2022

Власти ХМАО доставили в Макеевку 20 единиц спецтехники

Власти ХМАО отправили в Макеевку ДНР 20 единиц спецтехники
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий выезд врио главы города Владимира Елистратова по вопросам подготовки снегоуборочной техники к зимнему сезону. Челябинск, снегоуборочная техника, дорожная техника, спецтехника
В Макеевку из ХМАО отправили спецтехнику Фото:

Власти ХМАО доставили в Макеевку ДНР 20 единиц дорожной и уборочной техники для помощи в восстановлении города. Об этом сказано в сообщении региональных властей.

«В Макеевку ДНР прибыла первая партия техники из округа. Это более 20 единиц дорожной и уборочной техники: автогрейдеры, самосвалы „КАМАЗ“, пассажирские микроавтобусы „ГАЗель“, машины для утилизации и вывоза мусора», — сказано в сообщении telegram-канала «Югра Официально».

В течение текущей недели в автопарк Макеевки поступит еще 10 единиц техники. Помощь городу оказывается в рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили губернатор округа Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО взял шефство над Макеевкой. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

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Власти ХМАО доставили в Макеевку ДНР 20 единиц дорожной и уборочной техники для помощи в восстановлении города. Об этом сказано в сообщении региональных властей. «В Макеевку ДНР прибыла первая партия техники из округа. Это более 20 единиц дорожной и уборочной техники: автогрейдеры, самосвалы „КАМАЗ“, пассажирские микроавтобусы „ГАЗель“, машины для утилизации и вывоза мусора», — сказано в сообщении telegram-канала «Югра Официально». В течение текущей недели в автопарк Макеевки поступит еще 10 единиц техники. Помощь городу оказывается в рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили губернатор округа Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров. Ранее URA.RU писало, что ХМАО взял шефство над Макеевкой. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
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