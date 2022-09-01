Власти ХМАО доставили в Макеевку 20 единиц спецтехники

Власти ХМАО доставили в Макеевку ДНР 20 единиц дорожной и уборочной техники для помощи в восстановлении города. Об этом сказано в сообщении региональных властей.
«В Макеевку ДНР прибыла первая партия техники из округа. Это более 20 единиц дорожной и уборочной техники: автогрейдеры, самосвалы „КАМАЗ“, пассажирские микроавтобусы „ГАЗель“, машины для утилизации и вывоза мусора», — сказано в сообщении telegram-канала «Югра Официально».
В течение текущей недели в автопарк Макеевки поступит еще 10 единиц техники. Помощь городу оказывается в рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили губернатор округа Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО взял шефство над Макеевкой. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
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