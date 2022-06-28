Власти раскрыли, на что Макеевка сможет потратить деньги ХМАО

29 июня 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Определять приоритеты будут сами жители ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальные гранты губернатора ХМАО жители и общественные организации Макеевки (ДНР) смогут потратить на стажировку медиков, а также на ускорение реабилитации раненых военнослужащих. Вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов на встрече с делегацией из Макеевки заявил, что определять приоритетные направления должны сами жители ДНР, а ХМАО их поддержит, передает журналист URA.RU. «Те приоритеты, которые вы определите, они и станут нашими, в первую очередь. Если из 80 тысяч молодых людей Макеевки хотя бы 10% примут участие в разных проектах, то это уже будет всплеск определенной активности», — сказал Шипилов на встрече.



Руководитель делегации ДНР Марина Лапковская рассказала журналисту URA.RU, что деньги грантов в первую очередь направят на проекты по поддержке раненых военнослужащих. «Например, проект мобильных кинотеатров. Он позволяет проводить кинопоказы в отдаленных поселках. Такую практику мы применяем и в госпиталях. Проекты, направленные на волонтерскую поддержку беженцев актуальны. Молодежь, обучающаяся в строительной сфере, что-то обязательно предложит. Нужно восстанавливать много объектов. Планируем создать молодежный креативный центр. Потому что сейчас у нас молодые люди собираются для обсуждения творческих идей, но место не оборудовано», — уточнила Лапковская. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО взял шефство над Макеевкой. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров уже подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Также ранее стало известно, что Югра начнет выделять гранты для поддержки Донецкой и Луганской народных республик, а по приглашению Комаровой на молодежный форум «Утро» в ХМАО приедет большая делегация из Макеевки. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Специальные гранты губернатора ХМАО жители и общественные организации Макеевки (ДНР) смогут потратить на стажировку медиков, а также на ускорение реабилитации раненых военнослужащих. Вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов на встрече с делегацией из Макеевки заявил, что определять приоритетные направления должны сами жители ДНР, а ХМАО их поддержит, передает журналист URA.RU. «Те приоритеты, которые вы определите, они и станут нашими, в первую очередь. Если из 80 тысяч молодых людей Макеевки хотя бы 10% примут участие в разных проектах, то это уже будет всплеск определенной активности», — сказал Шипилов на встрече. Руководитель делегации ДНР Марина Лапковская рассказала журналисту URA.RU, что деньги грантов в первую очередь направят на проекты по поддержке раненых военнослужащих. «Например, проект мобильных кинотеатров. Он позволяет проводить кинопоказы в отдаленных поселках. Такую практику мы применяем и в госпиталях. Проекты, направленные на волонтерскую поддержку беженцев актуальны. Молодежь, обучающаяся в строительной сфере, что-то обязательно предложит. Нужно восстанавливать много объектов. Планируем создать молодежный креативный центр. Потому что сейчас у нас молодые люди собираются для обсуждения творческих идей, но место не оборудовано», — уточнила Лапковская. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО взял шефство над Макеевкой. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров уже подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Также ранее стало известно, что Югра начнет выделять гранты для поддержки Донецкой и Луганской народных республик, а по приглашению Комаровой на молодежный форум «Утро» в ХМАО приедет большая делегация из Макеевки. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.