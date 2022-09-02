МИД РФ: карты «Мир» будут работать на Ближнем Востоке

МИД РФ: Россия обсуждает возможность использования карт "Мир" в странах Ближнего Востока

МИД РФ ведет переговоры с странами Ближнего Востока по введению карт «Мир» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия активно ведет переговоры со странами Ближнего Востока по поводу возможности использования карт платежной системы «Мир» на их территории. Об этом сообщил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

«По линии профильных российских ведомств обсуждается вопрос об использовании на территории ОАЭ и ряда других стран региона отечественных карт „Мир“. Исходим из того, что достижение договоренности по этому вопросу будет способствовать поддержанию активного делового и туристического обмена в условиях, когда наши банки и граждане были в одностороннем порядке отключены от ведущих международных платежных систем и оказались ущемлены в праве на безналичную оплату приобретаемых за пределами Российской Федерации товаров и услуг», — приводит слова Кинщака РИА «Новости».

Ранее пять турецких банков начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». Сейчас карты этой платежной системы принимаются в 10 странах мира. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине.