В Златоусте заменили VIP-чиновника, уволенного после визита ФСБ

Место уволившегося после визита ФСБ главного коммунальщика Златоуста занял депутат Денис Галыгин

Кабинет начальника златоустовского УЖКХ обрел нового хозяина (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат городского собрания Златоуста Денис Галыгин занял должность начальника городского управления ЖКХ, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Занимавший этот пост Андрей Самохвалов подал в отставку после ареста сразу нескольких подчиненных по итогам спецоперации ФСБ и полиции весной 2022 года.

«Назначение состоялось. Галыгин возглавил МКУ „Управление жилищно-коммунального хозяйства“ Златоустовского городского округа», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Полиция в мэрии Златоуста появилась 4 марта: визит следователей предваряла группа спецназа, ворвавшаяся в здание. После изъятия большого объема документов, касающихся муниципальных контрактов, на квартире заместителя Самохвалова — Владимира Горбунова — провели обыск уже сотрудники ФСБ. Затем силовики задержали замглавы муниципального учреждения «Благоустройство» Антона Нагаева. Впоследствии Горбунова и Нагаева арестовали по обвинению во взятках и мошенничестве на миллионы рублей, а Самохвалов предпочел подать в отставку.

«Кадровые перестановки в коммунальной сфере Златоуста не закончились. Там осталось вполне достаточно людей, связанных общими интересами и с Самохваловым, и с его арестованными подчиненными. Так что Галыгину предстоит разбираться с этим наследством», — добавил источник URA.RU во властных кругах города.